Что пить при тошноте, диарее и изжоге: эксперты назвали 5 напитков, которые могут помочь

Что выпить, когда тошнит / © pexels.com

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Тошнота, диарея, рвота и изжога могут вызывать значительный дискомфорт. В то же время напитки, которые помогают при одних проблемах с желудком, могут ухудшить состояние при других. Поэтому важно правильно выбирать жидкость в зависимости от симптомов.

Об этом пишет Martha Stewart со ссылкой на гастроэнтеролога Руди Рая и специалиста по питанию Диану Линдсей-Адлер.

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Эксперты отмечают, что при расстройствах пищеварения особенно важно поддерживать водный баланс. Это касается прежде всего случаев рвоты и диареи, когда организм теряет не только жидкость, но и электролиты.

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Какие напитки могут помочь при расстройстве желудка

Обычная вода

При легкой тошноте лучше всего начать с обычной воды. Однако пить её следует небольшими глотками, а не целыми стаканами за один раз.

Гастроэнтеролог Руди Рай рекомендует часто пить небольшими глотками, особенно при рвоте и диарее. Вода также является одним из самых безопасных вариантов для людей, страдающих от изжоги.

Растворы для пероральной регидратации

Если из-за рвоты или диареи организм теряет много жидкости, обычной воды может оказаться недостаточно. В таких случаях специалисты рекомендуют использовать специальные аптечные растворы для восстановления водно-солевого баланса.

Они содержат натрий и глюкозу в определённых пропорциях, что помогает организму лучше усваивать воду.

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Такие растворы могут быть особенно важны для маленьких детей, пожилых людей и тех, у кого повышен риск обезвоживания.

Прозрачный бульон

Тёплый бульон также может помочь восполнить запасы жидкости и обеспечить организм определённым количеством натрия.

Однако диетолог Диана Линдсей-Адлер предупреждает, что содержание электролитов в бульоне может варьироваться. Поэтому при значительной потере жидкости он не должен заменять специальные регидратационные растворы.

Имбирный чай

Имбирь традиционно используют для облегчения тошноты. По словам Руди Рая, исследования подтверждают его эффективность при некоторых формах этого симптома.

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В то же время врач поясняет, что результаты зависят от способа приготовления имбиря и причины тошноты. В частности, эффект от концентрированных добавок, которые изучали ученые, необязательно будет таким же, как от домашнего чая.

Поэтому имбирный напиток может помочь некоторым людям, но гарантировать облегчение нельзя.

Чай из перечной мяты

Мята известна своими свойствами, способствующими расслаблению гладких мышц пищеварительного тракта. Некоторые исследования показывают, что капсулы с маслом перечной мяты могут облегчать отдельные симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Однако эффективность обычного мятного чая изучена гораздо хуже.

Кроме того, людям, страдающим изжогой или кислотным рефлюксом, такой напиток может навредить, поскольку способен усугублять неприятные симптомы.

Каких напитков лучше избегать

При проблемах с пищеварением эксперты рекомендуют ограничить употребление алкоголя, кофеина и газированных напитков.

Следует также проявлять осторожность при употреблении фруктовых соков. Кислые напитки могут усиливать изжогу, а высокое содержание сахара может усугубить диарею.

Не самым лучшим выбором может оказаться и популярный имбирный эль. По словам Линдсей-Адлер, в нём часто больше сахара, чем полезных веществ имбиря.

Когда нужно обратиться к врачу

Хотя во многих случаях расстройство желудка проходит после отдыха и достаточного потребления жидкости, некоторые симптомы требуют медицинской помощи.

В частности, не следует откладывать обращение к врачу, если человек не может удержать выпитую жидкость, испытывает сильную боль в животе или замечает кровь в рвотных массах или кале.

Опасными сигналами также являются признаки обезвоживания: сильная жажда, головокружение, темная моча или значительное уменьшение её количества.

«Помните, что всегда лучше проконсультироваться с врачом, если вы не уверены. Беременные, люди с определенными заболеваниями и дети также могут подвергаться повышенному риску обезвоживания», — говорится в статье.

Напомним, ранее мы сообщали, что напитки с электролитами могут помочь после длительных интенсивных нагрузок, однако ежедневное употребление без необходимости сопряжено с рисками.

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