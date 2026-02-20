Что пить утром, чтобы снизить уровень холестерина: ответ диетологов

гранат / © Pixabay

Гранатовый сок, насыщенный антиоксидантами, может стать эффективным утренним напитком для снижения уровня ЛПНП и триглицеридов. Диетологи также советуют обратить внимание на томатный сок и зеленый чай, которые поддерживают сердечно-сосудистое здоровье.

Об этом сообщило издание Eatingwell.

В мире, где около 40% людей с высоким уровнем ЛПНП даже не подозревают о своем состоянии, своевременная диагностика дает возможность вовремя изменить образ питания и снизить риски сердечных болезней. Диетологи напоминают: важны не только продукты, богатые клетчаткой, но и то, что мы пьем ежедневно.

Специалисты называют гранатовый сок одним из самых эффективных напитков для утра. Его полифенолы помогают защищать ЛПНП от окисления — процесса, способствующего образованию бляшек в сосудах. Исследования показывают, что регулярное употребление гранатового сока может снижать триглицериды, уменьшать уровень «плохого» холестерина и одновременно повышать показатели «хорошего» ЛПВП.

В небольшом исследовании участники, которые ежедневно пили стакан гранатового сока в течение двух недель, продемонстрировали улучшение липидного профиля. Есть данные и о том, что гранат может способствовать снижению артериального давления, что особенно важно для людей с двойным риском — гипертонией и высоким уровнем холестерина.

Диетологи советуют выбирать 100% гранатовый сок без добавления сахара и употреблять его небольшими порциями — от полстакана до стакана в день. Также его можно добавлять в смузи с фруктами, зеленью и семенами льна.

Среди других полезных утренних напитков эксперты выделяют томатный сок, богатый ликопином — антиоксидантом, который способствует повышению уровня ЛПВП. При этом важно выбирать варианты с низким содержанием натрия. Еще один вариант — зеленый чай, который благодаря содержанию антиоксидантов может способствовать умеренному снижению общего холестерина.

«Здоровье сердца касается всего вашего рациона, а не только чего-то одного, что вы едите (или пьете). Небольшие, но устойчивые изменения в ваших пищевых привычках могут способствовать долгосрочному здоровью сердца. Обратитесь к своему врачу за персональным советом», — говорится в статье.

