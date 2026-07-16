Что пить в жару, не нанося вреда уровню сахара в крови: 5 лучших напитков

Вода с лимоном / © pixabay.com

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В жаркую погоду организму требуется больше жидкости, однако не все напитки одинаково полезны. Стоит выбирать варианты без добавления сахара, ведь сладкие газированные напитки, лимонады и соки могут вызывать резкое повышение уровня глюкозы в крови, особенно у людей с диабетом.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Одним из лучших вариантов остается несладкая сельтерская или газированная вода. Она не содержит сахара и углеводов, поэтому не влияет на уровень сахара в крови. Если обычная вода кажется слишком пресной, газированная может стать более привлекательной альтернативой. Кроме того, такие напитки содержат небольшое количество натрия, который, как показывают исследования, может способствовать восстановлению водного баланса после физических нагрузок.

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Еще один способ разнообразить питьевой режим — вода с натуральными фруктами, ягодами или травами. Для этого достаточно добавить в кувшин с водой ломтики лимона, апельсина или огурца, ягоды или листья мяты и оставить напиток настаиваться на несколько часов. Несмотря на то, что фрукты содержат природные сахара, в воду переходит лишь незначительное их количество. Поэтому такие напитки обычно содержат очень мало или вообще не содержат сахара и углеводов.

Специалисты также рекомендуют несладкий холодный чай, особенно зеленый. Если не добавлять в него сахар или покупать готовый напиток без подсластителей, он практически не содержит углеводов и сахара. В то же время зеленый чай богат полифенолами — растительными соединениями, которые, согласно результатам исследований, могут способствовать лучшему контролю уровня глюкозы в крови и положительно влиять на чувствительность организма к инсулину у людей с диабетом.

После интенсивных физических нагрузок или занятий спортом можно выбирать спортивные напитки без сахара. Они помогают восполнить запас жидкости и электролитов, не вызывая резкого повышения уровня глюкозы. В то же время эксперты подчеркивают, что это касается только безсахарных вариантов. Обычные спортивные напитки могут содержать десятки граммов сахара в одной бутылке, поэтому их рекомендуется употреблять в ограниченных количествах.

В список также входят диетические или безсахарные газированные напитки, которые производятся с использованием альтернативных подсластителей, в частности аспартама. Такие напитки практически не содержат сахара и не вызывают резких скачков уровня глюкозы в крови. В то же время ученые обращают внимание на то, что регулярное употребление диетической газированной воды связывают с повышенным риском набора веса, увеличением количества жировой ткани и нарушением чувствительности к инсулину.

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Специалисты советуют внимательно изучать информацию на этикетках напитков. Прежде всего следует обращать внимание на размер порции, ведь пищевая ценность указывается именно для неё. Также важно проверять количество добавленного и общего сахара, общее содержание углеводов и процент суточной нормы сахара

Напомним, что американские исследователи обнародовали результаты масштабного эксперимента, которые доказывают, что добавление в ежедневный рацион всего одного популярного фрукта способно кардинально снизить риск инфаркта.

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