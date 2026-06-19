Картофель / © unsplash.com

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Картофель и рис традиционно входят в число самых популярных источников углеводов. Оба продукта снабжают организм энергией, однако специалисты отмечают, что картофель, как правило, лучше справляется с задачей длительного насыщения.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Одной из причин является большее количество клетчатки. В среднем картофелине с кожурой содержится около 4,5 грамма пищевых волокон, тогда как в стакане вареного коричневого риса — примерно 3,5 грамма. Именно клетчатка помогает замедлить пищеварение и дольше не чувствовать голода.

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В пользу картофеля говорит и высокое содержание воды. По оценкам экспертов, оно составляет около 75–80% массы клубня. Благодаря этому порция имеет больший объем, что способствует более быстрому наступлению чувства сытости.

Кроме того, картофель содержит больше резистентного крахмала — разновидности углеводов, которая по своим свойствам напоминает клетчатку. Он присутствует и в рисе, однако в меньших количествах. К тому же после варки и последующего охлаждения уровень резистентного крахмала в картофеле повышается, что может дополнительно усиливать чувство насыщения.

В то же время эксперты напоминают, что чувство сытости зависит не только от самого гарнира. Если сочетать картофель или рис с белковыми продуктами и источниками клетчатки, организм будет медленнее усваивать углеводы, а чувство голода вернется не так быстро.

Если говорить о пищевой ценности, картофель имеет ряд преимуществ. Он менее калориен, чем такая же порция риса, а также содержит больше калия, витамина С, витамина B6 и железа. Например, в среднем картофелине содержится около 164 калорий, тогда как в стакане вареного коричневого риса — 218, а белого — 242 калории.

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Несмотря на это, коричневый рис также считается полезным продуктом. Он относится к цельнозерновым продуктам и обеспечивает организм дополнительной клетчаткой, магнием, железом и другими важными микроэлементами.

Для максимального сохранения полезных веществ специалисты рекомендуют варить картофель или готовить его на пару. Полезно также оставлять кожуру, поскольку она содержит часть пищевых волокон. А чтобы увеличить количество резистентного крахмала, готовый картофель рекомендуется охладить на несколько часов перед употреблением.

Напомним, что молодой картофель требует особого подхода. Ранее мы рассказывали, как варить молодой картофель, чтобы он получился нежным и ароматным.

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