Кленовый сироп и мед все чаще используют как альтернативу рафинированному сахару. Оба продукта имеют природное происхождение и содержат полезные вещества, однако отличаются по составу и воздействию на организм.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Как мед и кленовый сироп влияют на уровень сахара

Гликемический индекс (ГИ) показывает, насколько быстро продукт повышает уровень сахара в крови. У кленового сиропа он составляет около 54, у меда — 58, тогда как у рафинированного белого сахара — 65. Это означает, что оба подсластителя вызывают более постепенный рост глюкозы.

В исследованиях с участием взрослых замена сахара кленовым сиропом в течение восьми недель была связана с улучшением показателей уровня сахара в крови. Отдельные эксперименты на животных показали, что кленовый сироп может влиять на чувствительность к инсулину, в частности у мышей с ожирением.

Что касается меда, исследования на животных продемонстрировали снижение уровня сахара в крови как у здоровых особей, так и у тех, что имели диабет. В небольших исследованиях с участием людей мед показывал подобное влияние по сравнению с рафинированным сахаром. Также есть данные, что замена сахара медом может положительно влиять на некоторые факторы риска диабета, в частности связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В то же время исследователи отмечают: имеющиеся данные ограничены, и для более точного понимания влияния этих продуктов нужны дополнительные исследования на людях.

Польза кленового сиропа

Кленовый сироп является источником минералов, необходимых для работы костей, мышц, сердца и мозга. Он содержит кальций, калий, магний, цинк и марганец.

Также в его составе есть антиоксиданты, которые помогают уменьшать повреждение клеток, вызванное свободными радикалами. Некоторые соединения, в частности фенольные, обладают противовоспалительными свойствами.

В исследованиях на животных кленовый сироп влиял на кишечный микробиом, действуя подобно пребиотикам — веществам, поддерживающим полезные бактерии в кишечнике. В этом же контексте его использование вместо сахарозы было связано с улучшением метаболических показателей.

Польза меда

Мед содержит больше водорастворимых витаминов, в частности витамин С, B6 и фолаты. Он также обладает антимикробными свойствами: может подавлять рост некоторых бактерий и способствовать заживлению ран при местном применении.

Кроме этого, мед известен как натуральное средство от кашля. Обзор исследований показал, что он может уменьшать частоту и тяжесть кашля, в частности у детей. В то же время детям до одного года мед не рекомендуют из-за риска ботулизма.

Есть также данные, что мед может быть полезнее для людей с диабетом по сравнению с обычным сахаром, поскольку повышает уровень глюкозы более постепенно.

Сравнение пищевой ценности

Основным макронутриентом и в кленовом сиропе, и в меде являются углеводы. Оба продукта практически не содержат белка и жира.

По одной столовой ложке:

мед имеет больше калорий и углеводов;

кленовый сироп содержит больше натрия;

кленовый сироп является лучшим источником минералов;

мед содержит больше витаминов.

Оба продукта также содержат аминокислоты и антиоксиданты, в частности флавоноиды и фенольные кислоты.

На что обратить внимание

Специалисты рекомендуют выбирать чистый кленовый сироп без добавления сахара или ароматизаторов. Качество продукта часто подтверждает маркировка класса.

Что касается меда, сырой продукт содержит больше питательных веществ, но не проходит пастеризацию, поэтому может быть опасным для отдельных групп. Обработанный мед имеет более долгий срок хранения, но часть полезных веществ теряет.

