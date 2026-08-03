Что помогает раку образовывать метастазы: ученые обнаружили неожиданный фактор

Раковые клетки

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Исследователи обнаружили связь между фруктозой — пищевым сахаром — и распространением агрессивной формы рака яичников.

Об этом пишет Medical Xpress.

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Выжившие после химиотерапии раковые клетки могут выделять молекулы, заставляющие соседние клетки легче отделяться от опухоли и распространять метастазы.

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И именно фруктоза является главным посредником в этом процессе.

Некоторые раковые клетки, которые выживают после химиотерапии, больше не делятся, но остаются биологически активными. Они продолжают выделять молекулы, которые посылают сигналы соседним клеткам. Наше исследование является одним из первых, показывающих: питательное вещество — в этом случае фруктоза — может быть одним из таких сигналов», — сказал исследователь Айдан Коул.

Напомним, раковые клетки очень любят сахар и благодаря ему очень быстро развиваются. Но есть еда, которая способна запустить сам процесс развития онкологии.

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