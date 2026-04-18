Что происходит с краской для татуировок в организме — ученые объяснили

Татуировка на руке

Ученые объяснили, что происходит с краской для татуировок в организме, и указали возможные риски развития рака.

Об этом пишет LADbible.

Исследования, посвященные татуировкам и их потенциальной связи с онкологическими заболеваниями, в последние годы набирают обороты.

Когда татуировки ассоциировались преимущественно с маргинальными группами, однако сегодня они стали массовым явлением. Впрочем, вопрос безопасности татуировок остается открытым.

После введения краски под кожу организм сразу реагирует на нее как на чужеродное вещество, запуская воспалительный процесс. В ответ активируется иммунная система, а частицы пигмента становятся мишенью для иммунных клеток и могут транспортироваться в лимфатическую систему.

Что касается рисков, большинство людей знают о краткосрочных последствиях — аллергических реакциях, инфекциях или осложнениях из-за недостаточной стерильности оборудования. Однако все большее внимание уделяется возможным долгосрочным последствиям.

В частности, в последние годы активизировались исследования, изучающие связь между татуировками и раком.

Так, в 2024 году ученые из Лундского университета в Швеции обнаружили возможную связь между татуировками и лимфомой. В исследовании, охватившем почти 12 тысяч человек, выяснилось, что 21% пациентов с лимфомой имели татуировку.

«Учитывая другие соответствующие факторы, такие как курение и возраст, мы обнаружили, что риск развития лимфомы был на 21 процент выше среди татуированных людей. Важно помнить, что лимфома – это редкое заболевание и что наши результаты касаются именно этой группы», – сказала руководитель исследования Кристель Нильсен.

Она добавила: Мы еще не знаем, почему так произошло. Можно лишь предположить, что татуировка, независимо от размера, влечет за собой слабое воспаление, которое, со своей стороны, может спровоцировать рак. Следовательно, ситуация сложнее, чем мы сначала думали».

По словам исследовательницы, именно воспалительная реакция организма на краску может играть ключевую роль, однако эти выводы нуждаются в дальнейшем изучении.

В то же время уже через год тот же университет провел еще одно исследование, на этот раз о связи татуировок с плоскоклеточным раком кожи, и не обнаружил существенной зависимости.

"Наши результаты указывают на то, что в иммунной системе может происходить что-то, и поэтому мы сейчас продолжаем исследовать возможные связи между татуировками и аутоиммунными заболеваниями, такими как псориаз и заболевания щитовидной железы, в которых также принимает участие иммунная система", - добавил Нильсен.

Другие научные учреждения также исследуют этот вопрос. В частности, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что специалисты Международного агентства по исследованию рака (IARC) пришли к неожиданному выводу: у людей с большим количеством татуировок риск развития рака кожи может быть даже ниже, чем у тех, кто не имеет татуировок.

В то же время, Американская академия дерматологии предостерегает, что татуировки могут осложнять раннюю диагностику рака кожи, ведь иногда маскируют родинки и другие потенциально опасные изменения.

Напомним, у людей появилось загадочное заболевание, которое не знают как лечить.