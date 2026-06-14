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Что происходит с мозгом, когда мы спим под действием кофе
Кофеин не всегда сокращает время сна или мешает человеку уснуть, однако может изменять показатели мозговой активности.
Даже если вы быстро засыпаете после кофе, кофеин действует как скрытый стимулятор. Он блокирует химические сигналы усталости в мозге, что вынуждает его работать ночью.
Об этом пишет SciTechDaily.
Кофеин хорошо известен способностью повышать бдительность и уменьшать чувство усталости. Но эксперты предостерегают: этот дневной бонус может иметь последствия.
Исследования показывают: влияние кофеина не всегда проявляется как более короткий сон или проблемы с засыпанием. Часто главный удар приходится именно на качество гибернации.
По словам профессора Курпаса, даже когда продолжительность сна выглядит нормальной, кофеин может уменьшать медленноволновую активность и смещать картину ЭЭГ в сторону более «бодрого» мозга. То есть тело лежит в постели, глаза закрыты, но мозг отдыхает не так глубоко, как должен был.
Поэтому человек может провести в постели свои привычные восемь часов, чувствовать, что «спало хорошо», но фактически получить меньше восстановительных преимуществ гибернации.
Профессор отмечает: субъективное впечатление от сна не всегда совпадает с тем, что показывают нейрофизиологические записи. Человек может не помнить мелких пробуждений и не замечать уменьшения гибернации, тогда как ЭЭГ это четко фиксирует.
Вместе с тем, ученые отмечают, что для многих людей кофе остается компромиссом между бодростью днем и качественным сном ночью. Период полувыведения кофеина из организма может составлять от двух до десяти часов в зависимости от индивидуальных особенностей человека.
Сколько кофе можно пить в день
Содержимое кофеина в кофе может колебаться от 50 до 400 мг на чашку. В среднем чашка напитка объемом 240 мл содержит около 100 мг кофеина.
Ученые утверждают: до 400 мг кофеина в день является безопасным пределом для большинства здоровых взрослых людей. То есть теоретическая безопасная суточная норма кофе для здорового организма — 4 чашки (945 мл).
В то же время нужно помнить, что кофеин содержится в других напитках или продуктах, таких как чай, шоколад, энергетические напитки и некоторые медикаменты. Их чрезмерное потребление вместе с кофе может привести к превышению суточной нормы кофеина.
Ранее ученые выяснили, что кофе, выпитый в вечернее или ночное время, может не только нарушать сон, но и влиять на импульсивность и склонность к рискованному поведению.