Что происходит с организмом человека в возрасте 60+, если он тренируется один час в неделю

Эксперт рассказал о преимуществах физической активности для людей среднего и пожилого возраста.

Специалисты говорят о преимуществах регулярных физических упражнений и систематических тренировок для людей всех возрастов. Физическая нагрузка не обязательно должна быть интенсивной.

Даже если вы вели более сидячий образ жизни, вы можете начать работу с коротких интервальных умеренно интенсивных упражнений (5-10 минут) и медленно увеличивать нагрузку.

"Как и с любой новой программой упражнений для людей старше 60 лет консультации с медработником или тренером необходимы", — говорит американский тренер Мэтт Моррис.

Он рассказал, что происходит с телом после 60 лет, если тренироваться всего один час в неделю.

Что происходит с вашим телом, когда вы тренируетесь один час в неделю.

Исследование показало, что потеря энергии является естественным побочным эффектом старения. Со временем утрачиваются как силы, так и масса мышц. Более того, с возрастом ваши мышцы теряют гибкость. Излишне говорить, что более интенсивные перегрузки, чем обычно, для человека могут привести к перегрузке.

Моррис привел лишь некоторые из основных преимуществ физических упражнений в течение одного часа в неделю для людей 60+.

"Физическая нагрузка улучшает общее качество жизни, баланс, что может снизить риск падений и травм, заряд энергии каждый день, усиленные когнитивные функции, предотвращение потери костной массы", — отметил тренер.

Наука это подтверждает. Согласно исследованию, проведенному исследователями из Австралии, Норвегии и Британии, всего 60 минут физической активности еженедельно помогает избежать депрессии.

"Если предположить, что связь причинно-следственная, 12% будущих случаев депрессии можно было бы предотвратить, если бы все участники еженедельно занимались физической активностью по крайней мере один час", — пишут исследователи.

По данным клиники Майо (Mayo Clinic) — некоммерческой организации, одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира — вы сожжете впечатляющее количество калорий в течение часа в зале или на велодорожке.

Виды тренировок, сжигающих много калорий

Аэробика с небольшой нагрузкой может сжечь около 365 калорий для человека весом более 72 кг.

может сжечь около 365 калорий для аквааэробика может сжечь около 402 калорий,

может сжечь около 402 калорий, плавание — 423 калорий,

— 423 калорий, ходьба может сжечь около 314 калорий.

Какие упражнения лучше делать после 60-ти

Вы, наверное, слышали это раньше, но силовые тренировки – главное, особенно в почтенном возрасте. Это объясняется тем, что старение сопровождается потерей чистой мышечной массы, а силовые тренировки могут помочь сохранить и восстановить ее.

"Силовые тренировки — самый важный вид тренировок для улучшения качества жизни с возрастом", — говорит Моррис.

В дополнение к силовым тренировкам, Моррис рекомендует пилатес и йогу.

По его словам, это отличные тренировки с низкой нагрузкой, которые расширяют диапазон движений и способствуют укреплению суставов.

"И не пропускайте плавание, езду на велосипеде или гребле. Это другие типы упражнений с низкой нагрузкой, которые обеспечат аэробные преимущества: укрепление сердечно-сосудистого здоровья и объем легких", — говорит тренер.

Добавим, что боль в спине – симптом, который занимает второе место по частоте среди причин обращения за медпомощью. А эффективным средством для борьбы с болью в спине действительно является йога.

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