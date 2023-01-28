Что происходит с организмом человека в возрасте 60+, если он тренируется один час в неделю

Эксперт рассказал о преимуществах физической активности для людей среднего и пожилого возраста.
Специалисты говорят о преимуществах регулярных физических упражнений и систематических тренировок для людей всех возрастов. Физическая нагрузка не обязательно должна быть интенсивной.
Даже если вы вели более сидячий образ жизни, вы можете начать работу с коротких интервальных умеренно интенсивных упражнений (5-10 минут) и медленно увеличивать нагрузку.
"Как и с любой новой программой упражнений для людей старше 60 лет консультации с медработником или тренером необходимы", — говорит американский тренер Мэтт Моррис.
Он рассказал, что происходит с телом после 60 лет, если тренироваться всего один час в неделю.
Что происходит с вашим телом, когда вы тренируетесь один час в неделю.
Исследование показало, что потеря энергии является естественным побочным эффектом старения. Со временем утрачиваются как силы, так и масса мышц. Более того, с возрастом ваши мышцы теряют гибкость. Излишне говорить, что более интенсивные перегрузки, чем обычно, для человека могут привести к перегрузке.
Моррис привел лишь некоторые из основных преимуществ физических упражнений в течение одного часа в неделю для людей 60+.
"Физическая нагрузка улучшает общее качество жизни, баланс, что может снизить риск падений и травм, заряд энергии каждый день, усиленные когнитивные функции, предотвращение потери костной массы", — отметил тренер.
Наука это подтверждает. Согласно исследованию, проведенному исследователями из Австралии, Норвегии и Британии, всего 60 минут физической активности еженедельно помогает избежать депрессии.
"Если предположить, что связь причинно-следственная, 12% будущих случаев депрессии можно было бы предотвратить, если бы все участники еженедельно занимались физической активностью по крайней мере один час", — пишут исследователи.
По данным клиники Майо (Mayo Clinic) — некоммерческой организации, одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира — вы сожжете впечатляющее количество калорий в течение часа в зале или на велодорожке.
Виды тренировок, сжигающих много калорий
- Аэробика с небольшой нагрузкой может сжечь около 365 калорий для человека весом более 72 кг.
- аквааэробика может сжечь около 402 калорий,
- плавание — 423 калорий,
- ходьба может сжечь около 314 калорий.
Какие упражнения лучше делать после 60-ти
Вы, наверное, слышали это раньше, но силовые тренировки – главное, особенно в почтенном возрасте. Это объясняется тем, что старение сопровождается потерей чистой мышечной массы, а силовые тренировки могут помочь сохранить и восстановить ее.
"Силовые тренировки — самый важный вид тренировок для улучшения качества жизни с возрастом", — говорит Моррис.
В дополнение к силовым тренировкам, Моррис рекомендует пилатес и йогу.
По его словам, это отличные тренировки с низкой нагрузкой, которые расширяют диапазон движений и способствуют укреплению суставов.
"И не пропускайте плавание, езду на велосипеде или гребле. Это другие типы упражнений с низкой нагрузкой, которые обеспечат аэробные преимущества: укрепление сердечно-сосудистого здоровья и объем легких", — говорит тренер.
Добавим, что боль в спине – симптом, который занимает второе место по частоте среди причин обращения за медпомощью. А эффективным средством для борьбы с болью в спине действительно является йога.
Читайте также: