Как распознать дефицит магния в организме

Магний — это «топливо» для более 300 жизненно важных биохимических реакций в нашем теле, однако почти каждый второй человек живет в состоянии его хронического дефицита. Медики предупреждают: дефицит магния часто маскируется под обычную усталость или стресс, оставаясь недиагностированным годами.

Об этом пишет Wellbeing Nutrition.

Магний — незаменимый минерал, управляющий более 300 ферментативными реакциями в теле. Он критически важен для синтеза белка и ДНК, работы мышц и нервов, контроля давления и укрепления костей.

Из-за постепенного развития симптомов дефицит магния называют «невидимым дефицитом». Его признаки часто игнорируют или путают с другими состояниями, хотя недостаток этого минерала одновременно влияет на несколько систем организма.

Эксперты назвали 11 предупреждающих признаков дефицита магния.

Ранние предупредительные признаки

Мышечные судороги и спазмы

Нехватка магния часто проявляется через проблемы с мышцами: это могут быть болезненные судороги ночью, подергивание глаза или постоянная напряженность в теле.

Так происходит потому, что магний контролирует движение кальция в мышцах. Когда магния мало, мышцы не могут расслабиться и начинают непроизвольно сокращаться.

Усталость и слабость

Хроническая усталость, которая не проходит после длительного отдыха, может сигнализировать о низком уровне магния. Этот минерал необходим для выработки энергии на клеточном уровне, в частности в митохондриях, где вырабатывается клеточная энергия.

Когда запасы магния заканчиваются, клеткам организма трудно эффективно вырабатывать энергию, что приводит к постоянной усталости и непереносимости физических нагрузок.

Нарушение сна

Трудности с засыпанием или беспокойный сон могут свидетельствовать о дефиците магния. Этот минерал помогает активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за ощущение покоя и расслабления.

Магний также регулирует выработку мелатонина, который важен для качественного сна.

Трудности с засыпанием или беспокойный сон могут свидетельствовать о дефиците магния / © Credits

Частые перепады настроения

Тревожность, раздражительность или подавленное настроение часто возникают из-за недостатка магния.

Этот минерал отвечает за то, как организм реагирует на стресс. Если магния мало, уровень гормона стресса (кортизола) возрастает, и вы становитесь гораздо более чувствительными к любым переживаниям.

Нарушение сердечного ритма

По мере того как дефицит магния прогрессирует, человек начинает испытывать отчетливые перебои в работе сердца, такие как учащенное сердцебиение, нарушение ритма или неприятное ощущение дискомфорта в области груди.

Поскольку магний играет ключевую роль в обеспечении правильных электрических сигналов в сердечной мышце, его недостаток нарушает стабильную работу сердца. Это может привести к развитию аритмий и существенно повысить риск возникновения сложных сердечно-сосудистых патологий.

Проблемы с пищеварением

Магний помогает расслабить гладкую мускулатуру пищеварительного тракта и поддерживает правильную моторику кишечника.

Дефицит магния может вызвать запор, тошноту и потерю аппетита. В то же время проблемы с пищеварением могут ухудшить усвоение магния.

Головные боли и мигрени

Частые головные боли или увеличение количества эпизодов мигрени могут свидетельствовать о низком уровне магния.

Исследования показывают, что люди с мигренью обычно имеют низкий уровень магния.

Этот минерал помогает регулировать нейромедиаторы и функцию кровеносных сосудов, которые являются важными факторами развития головной боли.

Частые головные боли или увеличение количества эпизодов мигрени могут свидетельствовать о низком уровне магния / © Associated Press

Проблемы с костями и суставами

Магний играет критическую роль в поддержании прочности скелета, поскольку он тесно взаимодействует с кальцием и витамином D.

Поскольку около 60% запасов этого минерала сосредоточено именно в костной ткани, его хроническая нехватка провоцирует деминерализацию и постепенное снижение плотности костей. Такие процессы неизбежно приводят к повышению хрупкости скелета, росту риска переломов, а также появлению дискомфорта в суставах.

Серьезные предупреждающие знаки

Проблемы с памятью

Магний имеет решающее значение для стабильной работы мозга, поскольку он обеспечивает правильное функционирование нейромедиаторов и поддерживает целостность гематоэнцефалического барьера.

Длительный дефицит этого минерала негативно сказывается на когнитивных функциях, что приводит к появлению «затуманенности» мозга, проблемам с памятью и существенному снижению концентрации внимания.

Дисбаланс сахара в крови

Магний играет жизненно важную роль в метаболизме глюкозы и чувствительности к инсулину. Дефицит может способствовать инсулинорезистентности и увеличивать риск развития диабета второго типа.

Люди с диабетом часто имеют низкий уровень магния, что создает цикл, когда дефицит ухудшает контроль уровня сахара в крови.

Дисфункция иммунной системы

Частые инфекции, медленное заживление ран и усиленные воспалительные реакции могут свидетельствовать о серьезном дефиците магния. Этот минерал поддерживает функцию иммунных клеток и помогает регулировать воспалительные пути в организме.

Что вызывает дефицит магния

Современный рацион является главным фактором дефицита магния, поскольку обработанные продукты и рафинированные зерна теряют до 80% этого минерала. Ситуацию усугубляет истощение сельскохозяйственных почв, из-за чего даже цельные овощи и зелень содержат меньше питательных веществ, чем раньше.

Хронический стресс создает замкнутый круг: организм активно расходует запасы магния и выводит его с мочой, а низкий уровень минерала, в свою очередь, делает человека еще более уязвимым к эмоциональным нагрузкам. Также вымыванию магния способствует чрезмерное употребление алкоголя.

Дополнительными факторами являются определенные состояния здоровья, в частности диабет и болезни почек. Важную роль играют и возрастные изменения: из-за снижения кислотности желудочного сока со временем организму становится значительно сложнее усваивать минералы из пищи.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что нужно есть вечером, чтобы лучше спать.

