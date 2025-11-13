- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 2 мин
Что происходит с организмом, если спать менее шести часов в сутки — объясняют эксперты.
Меньше шести часов сна в сутки могут серьезно помешать здоровью. Врачи объясняют, как недосыпание влияет на иммунитет, гормоны, вес и психику — и почему даже 1–2 часа дефицита ежедневно оказывают накопительный эффект.
Многие звезды откровенно признаются, что спят по несколько часов в сутки. Рианна, например, говорит, что ей хватает трех-четырех часов, а актриса Сидни Свини — всего два. В то же время, известный шеф Джейми Оливер признает, что уже десять лет имеет «худшие отношения со сном» и называет это опасным.
Об этом говорится в материале metro.
Впрочем, врачи напоминают: взрослому человеку нужно от семи до девяти часов сна каждую ночь, и хроническая его нехватка может иметь серьезные последствия.
Согласно последним исследованиям, средняя продолжительность сна британцев составляет всего шесть часов и 50 минут, что означает дефицит более чем в 400 часов в год. Половина опрошенных признались, что иногда спят не больше четырех часов.
Ослабленный иммунитет
Во время сна организм активно производит цитокины — белки, помогающие бороться с инфекциями.
Как объясняет консультант по психологии и сну доктор Сью Пикоук, при недостатке сна выработка цитокинов снижается, что делает человека более уязвимым к болезням и замедляет выздоровление.
Исследование 2023 также доказало: сон менее шести часов в сутки снижает эффективность вакцинации, особенно у мужчин в возрасте 18-60 лет.
Рост тревожности
Специалисты говорят, что нехватка сна и тревога образуют замкнутый круг — один усиливает другой.
«Мозг переходит в режим „бей или беги“, и человеку сложно уснуть», — объясняет доктор Пикоук.
Длительное недосыпание может привести к раздражительности, потере мотивации и эмоциональному истощению.
Нарушение гормонального баланса и увеличение веса
Как отмечает доктор Катарина Ледерле, специалист по сну, недостаток отдыха влияет на гормон щитовидной железы (TSH), что может вызвать нарушение менструального цикла у женщин.
Также во время сна регулируются гормоны кортизол, лептин и грелин, контролирующие аппетит. При длительном недосыпании они исходят из баланса, стимулирующего переедание и набор веса.
Снижение производительности
Исследование в США показало, что спящие в среднем пять часов работники теряют более двух рабочих дней в году из-за низкой концентрации, усталости и ошибок. Недосыпание усугубляет память, внимание и способность принимать решения.
Другие риски для здоровья
Недостаток сна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и даже болезни Альцгеймера.
Специалисты отмечают: если вы регулярно спите меньше шести часов — это уже не привычка, а угроза здоровью.
