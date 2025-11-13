Что происходит с организмом, если спать менее шести часов в сутки — объясняют эксперты.

Последствия недосыпания / © Freepik

Многие звезды откровенно признаются, что спят по несколько часов в сутки. Рианна, например, говорит, что ей хватает трех-четырех часов, а актриса Сидни Свини — всего два. В то же время, известный шеф Джейми Оливер признает, что уже десять лет имеет «худшие отношения со сном» и называет это опасным.

Впрочем, врачи напоминают: взрослому человеку нужно от семи до девяти часов сна каждую ночь, и хроническая его нехватка может иметь серьезные последствия.

Согласно последним исследованиям, средняя продолжительность сна британцев составляет всего шесть часов и 50 минут, что означает дефицит более чем в 400 часов в год. Половина опрошенных признались, что иногда спят не больше четырех часов.

Ослабленный иммунитет

Во время сна организм активно производит цитокины — белки, помогающие бороться с инфекциями.

Как объясняет консультант по психологии и сну доктор Сью Пикоук, при недостатке сна выработка цитокинов снижается, что делает человека более уязвимым к болезням и замедляет выздоровление.

Исследование 2023 также доказало: сон менее шести часов в сутки снижает эффективность вакцинации, особенно у мужчин в возрасте 18-60 лет.

Рост тревожности

Специалисты говорят, что нехватка сна и тревога образуют замкнутый круг — один усиливает другой.

«Мозг переходит в режим „бей или беги“, и человеку сложно уснуть», — объясняет доктор Пикоук.

Длительное недосыпание может привести к раздражительности, потере мотивации и эмоциональному истощению.

Нарушение гормонального баланса и увеличение веса

Как отмечает доктор Катарина Ледерле, специалист по сну, недостаток отдыха влияет на гормон щитовидной железы (TSH), что может вызвать нарушение менструального цикла у женщин.

Также во время сна регулируются гормоны кортизол, лептин и грелин, контролирующие аппетит. При длительном недосыпании они исходят из баланса, стимулирующего переедание и набор веса.

Снижение производительности

Исследование в США показало, что спящие в среднем пять часов работники теряют более двух рабочих дней в году из-за низкой концентрации, усталости и ошибок. Недосыпание усугубляет память, внимание и способность принимать решения.

Другие риски для здоровья

Недостаток сна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и даже болезни Альцгеймера.

Специалисты отмечают: если вы регулярно спите меньше шести часов — это уже не привычка, а угроза здоровью.

