Что происходит с организмом во время 24-часового голодания - видео

Голодание / © Pixabay

Реклама

Во время 24-часового голодания организм переходит в режим энергосбережения и восстановления. Уровень инсулина снижается, запускается сжигание жира и очищение клеток, а уже через сутки тело входит в так называемый «глубокий ремонт».

Об этом сообщает Daily Mail.

Новое анимационное видео показало поэтапно, как 24-часовое голодание влияет на организм человека — от снижения уровня инсулина и сжигания жира до запуска глубоких процессов клеточного восстановления. Ролик продолжительностью 45 секунд набрал почти 150 тысяч просмотров и подробно визуализирует, что происходит в теле человека в течение суток без еды. Авторы объясняют, что уже в первые четыре часа после отказа от пищи организм прекращает процесс пищеварения, снижается уровень инсулина, а источником энергии становятся запасы сахара, которые хранятся в печени и мышцах.

Реклама

Инсулин — это гормон, который помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови. Стабильный уровень сахара, как отмечается, способствует улучшению настроения, более глубокому сну и повышению концентрации.

Через восемь часов после начала голодания уровень сахара в крови снижается настолько, что организм начинает использовать глюкагон — запас глюкозы — для получения энергии.

На 12 часов запускается так называемый «мини-режим кетоза», когда тело переходит на сжигание жира как основного источника топлива, а уровень инсулина уменьшается еще больше.

Через 16 часов начинается процесс автофагии — естественной «очистки», когда организм расщепляет и утилизирует старые или поврежденные клетки, заменяя их новыми.

Реклама

И, наконец, после 24 часов, как объясняют в видео, тело входит в фазу «глубокого ремонта»: главным источником энергии становится жир, снижается уровень воспаления, а чувствительность к инсулину значительно улучшается. Авторы ролика шутят, что в этот момент организм «благодарит за отдых».

В комментариях под видео пользователи делились собственным опытом. Один из них отметил, что практикует однодневное голодание раз в неделю в течение 10 месяцев и почти перестал болеть. Другой рассказал, что после 72-часового поста чувствовал «невероятное облегчение».

Впрочем, эксперты призывают быть осторожными. Они отмечают, что кетоз, который начинается примерно на 12-м часу голодания, сопровождается выработкой печенью кетонов — жирных кислот, которые организм использует как топливо. В высоких концентрациях они могут вызвать кетоацидоз — опасное состояние, когда кровь становится слишком кислой. Если его не лечить, это может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

Исследования также показывают, что чрезмерная или слишком длительная автофагия, которая начинается после 16 часов поста, может привести к гибели клеток и повреждению органов.

Реклама

Сторонники жестких форм интервального голодания, в частности OMAD (один прием пищи в день), считают, что это повышает производительность, улучшает память, мышление и помогает контролировать вес. Популярна и диета 16:8, когда в течение 16 часов не едят, а пищу употребляют в восьмичасовом окне.

Еще одна известная схема — 5:2, когда два дня в неделю калорийность ограничивают до 500 ккал, а в остальные дни питаются привычно. Среди сторонников интервального голодания — голливудские звезды и политики.

В то же время недавний масштабный обзор показал, что эффективность интервального голодания не превышает обычную диету: разница в результатах оказалась «незначительной».

Напомним, ранее мы писали о том, что отказ от еды на 36 часов может привести к довольно значительным изменениям в организме. Главное, что организм начнет сжигать запасы жира для получения энергии.