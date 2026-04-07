Что происходит с печенью, если ежедневно пить диетические газированные напитки

Газированный напиток / © pexels.com

Реклама

Диетические газированные напитки не вредят печени непосредственно, как это делают алкоголь, вирусный гепатит или токсичные вещества. Однако их регулярное и чрезмерное употребление может опосредованно влиять на орган и повышать риск развития метаболически связанной стеатотической болезни печени (MASLD).

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Одним из возможных механизмов являются изменения в кишечном микробиоме. Избыток искусственных подсластителей — таких как аспартам, сукралоза или сахарин — может нарушать баланс бактерий в кишечнике. Это способно приводить к повышенной проницаемости его стенок: в кровь попадают воспалительные вещества, которые через воротную вену достигают печени и способствуют воспалению. Оно считается одним из важных факторов риска накопления жира в печени и ее дальнейшего повреждения.

Реклама

Другой аспект — влияние на инсулиновую чувствительность. Часть исследований свидетельствует, что искусственные подсластители иногда могут вызывать повышение уровня инсулина, что со временем способно привести к инсулинорезистентности. В таком состоянии клетки хуже реагируют на инсулин, а уровень глюкозы в крови растет. Это один из основных факторов развития MASLD, поскольку способствует отложению жира в печени. Самые высокие риски наблюдаются у людей с ожирением или диабетом 2 типа. В то же время ученые подчеркивают: результаты исследований остаются неоднозначными и требуют уточнения.

Также обращают внимание на поведенческие и нейробиологические эффекты. Напитки без сахара могут влиять на чувство голода и насыщения. Сладкий вкус без калорий не полностью активирует систему вознаграждения мозга, из-за чего может возрастать тяга к сладкому. Кроме того, возможно высвобождение инсулина без фактического поступления сахара, что также связывают с повышенным аппетитом. Дополнительную роль может играть воспаление, связанное с повышенной проницаемостью кишечника: оно может влиять на сигналы сытости или реакцию организма на грелин. В итоге это может способствовать перееданию

Большие наблюдательные исследования также фиксируют связь между такими напитками и заболеваниями печени. В частности, десятилетнее исследование с участием более 123 тысяч человек показало: ежедневное потребление более 330 г сладких или диетических напитков связано с ростом риска MASLD на 60% и 50% соответственно. В то же время исследователи отмечают: это не прямая причинно-следственная связь, ведь такие люди часто имеют другие факторы риска, в частности рацион с большим количеством обработанных продуктов.

Отдельно отмечается, что диетические напитки могут быть менее вредными, чем обычная сладкая газировка, которая содержит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Фруктоза быстро превращается в печени в жир, что способствует развитию стеатоза, который может прогрессировать до цирроза или рака печени.

Реклама

В целом, по имеющимся данным, умеренное потребление — например, одна банка диетической газировки в день — не представляет существенного риска для здорового человека. В то же время людям с ожирением, неконтролируемым диабетом или уже имеющимися заболеваниями печени советуют согласовывать безопасный уровень потребления с врачом.

