Регулярное употребление кофе может быть связано с лучшими показателями здоровья печени, в частности — со снижением рисков хронических заболеваний. В то же время эффект зависит от количества напитка, способа его приготовления и индивидуальных особенностей организма.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

По имеющимся данным, употребление примерно трех-четырех чашек кофе в день ассоциируется с меньшим количеством проблем с печенью. В частности, речь идет о замедлении процессов рубцевания ткани (фиброза), снижении риска цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы — самой распространенной формы рака печени. Также исследования фиксируют более низкий риск смертности, связанной с хроническими заболеваниями печени.

В большом исследовании британского биобанка установили, что у людей, которые пьют кофе, риск смерти от хронических болезней печени был примерно на 49% ниже, чем у тех, кто не употребляет этот напиток. При этом подобный эффект наблюдался как для кофе с кофеином, так и без него.

Возможное защитное влияние кофе объясняют его составом. Речь идет о кофеине, антиоксидантах (в частности хлорогеновой кислоте), а также биоактивных соединениях — кафестол и кахвеол. Они могут влиять на уменьшение воспаления, оксидативного стресса и повреждения клеток печени.

Вместе с тем исследователи отмечают: значительная часть доказательств получена из лабораторных исследований и экспериментов на животных. Поэтому для подтверждения этих эффектов у людей нужны дополнительные исследования.

Что касается метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MAFLD), результаты не являются однозначными. Анализ исследования 2021 года не выявил четкой связи между употреблением кофе и снижением риска развития этой болезни в общей популяции. В то же время среди людей, которые уже имеют MAFLD, потребление кофе было связано с примерно на 35% ниже риском значительного фиброза печени. Это означает, что напиток может не предотвращать накопление жира, но связан с более медленным прогрессированием повреждений.

Кофе также связан со снижением риска развития цирроза — тяжелого поражения печени, которое возникает в результате длительного повреждения тканей. Отдельные исследования указывают и на возможный защитный эффект против рака печени: высокий уровень потребления кофе ассоциируется с более низким риском гепатоцеллюлярной карциномы. Впрочем, эти результаты также нуждаются в дальнейшем подтверждении.

Важную роль играет способ приготовления напитка. Нефильтрованный кофе (например, во френч-прессе или с металлическими фильтрами) содержит больше кафестола и кахвеола — соединений, которые могут повышать уровень холестерина ЛПНП. Кофе, отфильтрованный через бумажный фильтр, содержит меньше этих веществ, что уменьшает влияние на уровень холестерина, но может частично снижать некоторые полезные эффекты для печени.

Исследователи также обращают внимание на безопасные нормы потребления кофеина. Для большинства здоровых взрослых рекомендуемый предел — до 400 мг кофеина в день, что соответствует примерно двум-трем чашкам кофе объемом около 350 мл в зависимости от способа приготовления. Во время беременности и грудного вскармливания этот показатель снижают до 200 мг в сутки.

В то же время стоит учитывать дополнительные факторы. Добавление большого количества сахара или жирных сливок может уменьшать потенциальную пользу напитка и влиять на массу тела. Кроме того, людям с определенными состояниями — в частности аритмией, повышенным давлением, бессонницей или заболеваниями желудочно-кишечного тракта — рекомендуют согласовывать потребление кофе с врачом.

