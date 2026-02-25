Что происходит с телом, если пить эспрессо каждый день: ответ экспертов

Эспрессо

Ежедневная чашка эспрессо может добавить энергии, обеспечить антиоксидантами и даже влиять на уровень сахара в крови. В то же время избыток кофеина способен вызвать бессонницу, тревожность и проблемы с сердцем. Что на самом деле происходит с телом, если пить кофе регулярно — ответили эксперты.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Эспрессо — это концентрированный вид кофе, который содержит около 64 мг кофеина в одной порции (30 мл). Благодаря этому напиток быстро повышает бодрость и помогает сосредоточиться. В то же время он является источником антиоксидантов, магния и витамина B2 (рибофлавина), а также полифенолов — растительных соединений, уменьшающих окислительный стресс.

Небольшое количество кофеина способно улучшить бдительность, скорость реакции и способность к концентрации. В краткосрочной перспективе эспрессо помогает уменьшить усталость и дает ощутимый прилив энергии.

Исследования показывают, что кофеин может улучшать спортивные результаты. В частности, как низкие, так и высокие дозы эспрессо повышали показатели прыжков и координацию у уставших спортсменов. Более высокая доза имела более выраженный эффект.

Регулярное умеренное потребление кофе связывают с лучшим контролем уровня глюкозы в долгосрочной перспективе и снижением риска развития диабета 2 типа. В то же время кофеин может временно повышать уровень сахара в крови. Отдельные компоненты кофе, в частности хлорогеновая кислота, могут способствовать улучшению обмена глюкозы.

Нефильтрованный кофе, в частности эспрессо, может незначительно повышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Это связано с дитерпенами — веществами, которые частично задерживаются в фильтрованном кофе. В исследованиях употребление 3-5 порций эспрессо в день ассоциировалось с ростом общего холестерина.

Чрезмерное потребление или повышенная чувствительность к кофеину могут вызвать:

нервозность и тревожность;

бессонница;

учащенное сердцебиение;

повышение артериального давления;

тошноту, изжогу или расстройство желудка;

головная боль.

Регулярное употребление кофе связывают с возможным снижением риска метаболического синдрома, желчнокаменной болезни, а также с поддержкой когнитивных функций. Кофеин стимулирует выработку дофамина, что может положительно влиять на настроение, однако не является лечением депрессии.

Большинство здоровых взрослых могут потреблять до 400 мг кофеина в день — это примерно три-четыре стандартные чашки кофе. Беременным советуют ограничить потребление до 200 мг в сутки. Детям до 12 лет кофеин не рекомендован, а подросткам — не более 100 мг в день.

Стоит учитывать и дополнительные ингредиенты. Сиропы, сливки и сахар могут значительно увеличить калорийность напитка.

Специалисты советуют наблюдать за реакцией собственного организма: если появляются проблемы со сном или тревожность, количество эспрессо стоит уменьшить или перейти на бескофеиновые варианты.

Напомним, регулярное употребление нескольких чашек кофе может быть полезным не только для бодрости. Новое исследование указывает: люди, которые пьют 3-4 порции напитка ежедневно, имеют более молодой биологический возраст и потенциально медленнее стареют.