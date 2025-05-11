Что происходит с телом, если регулярно употреблять оливковое масло: объяснение ученых

Какая польза оливкового масла / © Freepik

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Этот золотистый продукт, как отмечают ученые, буквально переполнен полезными жирами и соединениями с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способными творить чудеса для организма человека. Рассказываем, какая польза оливкового масла для здоровья и почему его следует регулярно употреблять, ссылаясь на ресурс Verywellhealth.

Какая польза оливкового масла: почему его нужно добавить в свой ежедневный рацион

Нивелирует риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые доказали, что у людей, употребляющих по пол столовой ложки оливкового масла ежедневно, нет проблем со здоровьем сердца и сосудов. Ученые называют продукт настоящим щитом от инсульта. Также исследования подтверждают: люди, регулярно употреблявшие по полторы ложки оливкового масла после перенесенного инсульта, демонстрировали значительные улучшения уже через три месяца.

Помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера. Фенольные соединения, содержащиеся в оливковом масле холодного отжима, способны противостоять болезни Альцгеймера, уменьшая образование бета-амилоидных бляшек, что является причиной старческого недуга.

Снижает риск диабета II типа. Оливковое масло способно улучшать контроль сахара в крови у людей, больных диабетом II типа. А все благодаря полифенолам и омега-3, содержащимся в достаточном количестве в масле первого отжима.

Помогает лечить ревматоидный артрит. Ученые доказали, что регулярное употребление оливкового масла и орехов значительно снижает активность воспалительных процессов и прогресс заболевания ревматоидным артритом. Полное излечение от этой болезни, по словам ученых, наблюдалось даже у пациентов с тяжелой формой РА.

Уменьшает риск появления депрессии. Ученые говорят, что при ежедневном употреблении двух столовых ложек оливкового масла в течение 30 дней улучшается состояние пациентов даже с тяжелой депрессией.

Налаживает работу кишечника. Медицинские эксперты отмечают, что средиземноморская диета с включением 40 г оливкового масла ежедневно (около 3 столовых ложек) заметно улучшает состав микробиома кишечника. Омега-3, омега-6, омега-9 и антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, обладают мощным противовоспалительным действием, поэтому продукт может предотвратить язвенные болезни и колит. Оливковое масло первого отжима нивелирует риски появления запоров и вздутия живота.

Однако следует помнить, что оливковое масло — это высококалорийный продукт, столовая ложка содержит 124 ккал. Поэтому рекомендуется употреблять его в разумных количествах, поскольку злоупотребление продуктом может спровоцировать стремительный набор избыточного веса.