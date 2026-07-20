Что происходит с телом после удара молнии: ученые обнаружили скрытую опасность

Молния / © unsplash.com

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Удар молнии может привести к скрытым повреждениям сердца даже в тех случаях, когда сразу после происшествия человек не испытывает никаких тревожных симптомов. К такому выводу пришли польские исследователи, проанализировавшие последствия трагедии на горе Гевонт в 2019 году. По их данным, молния способна поражать не только кожу, но и сердечную мышцу.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Исследование провели специалисты медицинского факультета Ягеллонского университета в Кракове, Татранской добровольной горной спасательной службы (TOPR) и международная группа ученых.

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Поводом для этой работы послужила трагедия, произошедшая в августе 2019 года на горе Гевонт в Польше. Во время грозы молния ударила в металлический крест на вершине, где находились сотни туристов. В результате инцидента пострадали более 130 человек, ещё четверо погибли. Часть людей подверглась прямому удару молнии, другие получили травмы из-за бокового электрического разряда или тока, распространившегося по земле.

В ходе исследования ученые работали по трем направлениям. Одна команда восстанавливала расположение людей в момент удара молнии, другая анализировала распространение электрического тока между пострадавшими, а третья изучала медицинские карты, результаты лабораторных анализов и обследований. Это помогло сопоставить механизм поражения с характером полученных травм.

Одним из основных показателей стал уровень тропонина — белка, свидетельствующего о повреждении сердечной мышцы. Если клетки миокарда повреждаются, его концентрация в крови повышается, поэтому этот показатель широко используется для оценки состояния сердца.

Анализ показал, что повышенный уровень тропонина был выявлен у 45,8% пострадавших. Наиболее высокие показатели фиксировались у людей, подвергшихся прямому удару молнии или пострадавших от бокового электрического разряда. Именно эти механизмы поражения, по результатам статистического анализа, были связаны с наибольшим риском повреждения сердечной мышцы.

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Исследователи объясняют, что работа сердца зависит от его собственной электрической системы. Мощный электрический разряд молнии может нарушить её функционирование, что может привести к тяжёлым аритмиям или даже остановке сердца.

В то же время опасность не ограничивается только сердечно-сосудистой системой. По словам ученых, молния может повредить дыхательный центр в стволе мозга, из-за чего существует риск остановки дыхания. Именно поэтому после такого инцидента особенно важны быстрое оказание первой помощи и оперативное вмешательство медиков.

Кроме того, авторы работы сравнили уровень тропонина после удара молнии с другими ситуациями, когда сердце подвергается значительной нагрузке. Оказалось, что этот показатель был выше, чем после плановой кардиоверсии — процедуры восстановления сердечного ритма с помощью электрического импульса. В то же время его значения были схожи с теми, что наблюдаются после многократного применения дефибриллятора или чрезвычайно интенсивных физических нагрузок, в частности марафонского бега. При этом исследователи отмечают, что во время удара молнии огромный объём энергии проходит через организм всего за несколько миллисекунд.

Опасные последствия могут проявиться не сразу. Даже если человек чувствует себя нормально, сердечная мышца уже может быть повреждена. Именно поэтому после удара молнии рекомендуется сделать электрокардиограмму, проверить уровень тропонина и, при необходимости, оставить пациента под медицинским наблюдением.

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В случае поражения молнией необходимо немедленно вызвать экстренные службы. Исследователи напоминают, что распространенное утверждение о якобы опасном «остаточном заряде» у пострадавшего является мифом. Человеку можно безопасно оказывать помощь. Если он не дышит или у него отсутствует кровообращение, нужно сразу же начать сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков.

Помимо острых последствий, возможны и отдаленные осложнения. Через несколько недель или месяцев после инцидента у пострадавших могут возникать головные боли, ухудшение памяти и концентрации внимания, боль или онемение нервов, проблемы со слухом и зрением. Также не исключено развитие психологических расстройств, в частности тревожности или посттравматического стрессового расстройства.

По мнению авторов исследования, полученные результаты помогут врачам быстрее выявлять пациентов с высоким риском скрытого повреждения сердца, назначать необходимые обследования и определять необходимость дальнейшего медицинского наблюдения.

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