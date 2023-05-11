Что происходит с умирающим человеком: ученые сделали открытие о работе мозга

Человеческий мозг способен работать еще некоторое время после остановки дыхания.

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что когда человек умирает, то после остановки сердца мозг еще долго остается активным, а некоторые его участки работают гораздо интенсивнее обычного.

Об этом сообщает PNAS.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие четверо умирающих пациентов университетской больницы. Все пациенты находились в состоянии комы и не показывали никаких признаков сознания. Жизнедеятельность этих людей поддерживали с помощью аппаратов.

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Врачи давали плохой неврологический прогноз по отношению к жизни этих пациентов, поэтому медики вместе с родными решили отключить пациентов от устройств жизнеобеспечения. За последними секундами жизни пациентов исследователи следили с помощью ЭЭГ (электроэнцефалограммы).

Ученые зафиксировали, что сразу после прекращения поддержания жизнедеятельности пациентов мощность гамма-излучения привела к заметному всплеску в левой передне-средней височной части мозга. Такое же повышение мощности сигнала было зафиксировано и на фронтальных, а также центральных участках мозга. Через некоторое время активизировались правая и левая височная доли. Внезапный всплеск исследователи фиксировали также в правой дорсолатеральной и префронтальной коре мозга.

"Вспышка активности мозга в момент смерти стала для ученых настоящим открытием", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что это пока предварительные выводы ученых. Им нужно больше данных, так что ученые планируют провести дальнейшие исследования, чтобы понять, что именно это значит. Однако, по их мнению, то, что мозг способен работать после остановки дыхания, заставляет по-новому взглянуть на его роль.

Напомним, американские эксперты рассказали, как по цвету кожи и температуре тела распознать, что человек умирает.

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