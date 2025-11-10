Что происходит с вашими телом и разумом, когда вы отказываетесь от алкоголя

Алкоголь / © www.freepik.com/free-photo

Британка Джорджина Фуллер рассказала о своем опыте отказа от алкоголяво время "Трезвого октября" и влиянии этого на вес, сон и самочувствие. В течение месяца она потеряла около 9,5 кг, улучшила сон и общее состояние, но отмечает, что коварные "безалкогольные" напитки и сладости могут ограничить желаемый эффект по снижению веса.

Об этом пишет Daily Mail.

В начале октября Фуллер решила принять участие в "Трезвом октябре" - месяце без алкоголя. Ранее она практиковала полутрезвый режим: алкоголь употребляла только в пятницу и выходные. На момент начала эксперимента ее вес составлял около 65,8 кг.

В течение первой недели Фуллер заменила любимые алкогольные напитки на безалкогольные альтернативы, в частности безалкогольное вино и "функциональные" напитки с травами для снятия стресса. Хотя такие напитки стоят дороже обычного алкоголя, они помогли почувствовать легкое расслабление и снизить тягу к спиртному.

На второй неделе Джорджина заметила, что многократно пила алкоголь по привычке, чтобы "размыть" конец рабочего дня, помогая детям с уроками и ужином. Отказ от алкоголя позволил ей быстрее просыпаться, почувствовать ясность ума и повысить энергию. Во время вечеринки с подругами она отказалась от алкоголя, выбрав безалкогольное шампанское и напитки, напоминающие сидр.

Третья неделя прошла спокойнее: Фуллер ложилась спать раньше, наслаждалась временем с книгой, ее сон стал глубже, а утренний подъем - легче. Во время короткой поездки в Лондон и на выходные с детьми она использовала безалкогольные альтернативы вместо вина, хотя иногда ела больше сладостей, что немного повлияло на результат по весу.

На четвертой неделе во время деловой поездки в Дубай она смогла воздержаться от алкоголя, наслаждаясь безалкогольными мохито и жасминовым чаем с газировкой. Она почувствовала, что тревога и "похмельная" тревога исчезли, а настроение и сон улучшились.

После завершения "Твердого октября" Фуллер взвесилась и обнаружила, что потеряла около 0,91 кг, хотя общий вес за месяц снизился примерно на 9,5 кг по сравнению с прошлым годом. Она отметила, что хотя частично ее вес не упал из-за безалкогольных напитков и сладостей, психологические и физические преимущества были очевидны: лучший сон, больше энергии и меньше тревоги.

Фуллер подчеркнула, что после окончания октября она вернулась к алкоголю, но значительно умереннее, а привычка пить по вечерам исчезла. Больше всего ей понравилось почувствовать контроль над потреблением алкоголя и дать "отдохнуть печени" перед рождественскими праздниками.

Напомним, ранее мы писали о том, что почему алкоголь нейтрализует эффект антидепрессантов, нарушает сон и может вызвать опасные реакции.