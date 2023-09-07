Что произойдет, если подержать ложку во рту в течение 10 секунд: вы приятно удивитесь

Если вы хотите быть красивой, иметь подтянутую кожу лица, не хотите двойного подбородка, тогда это упражнение именно для вас. И не нужно дорогих и болезненных косметических процедур, просто несколько минут свободного времени – и вы будете выглядеть непревзойденно. Итак, что будет, если подержать ложку во рту в течение 10 секунд – читайте дальше.

Упражнение для омоложения и подтяжки кожи лица: как помолодеть на 5 лет

Для выполнения этого упражнения ложку нужно взять за «хвостик» губами и держать в течение 10 секунд. Это упражнение нужно выполнять 10 раз в день в течение недели. И вы получите поразительный результат.

Вы подтянете кожу лица. У вас на лице заметно разгладятся морщинки. Улучшится кровообращение. Вы избавитесь от второго подбородка. Подтянутся мышцы на шее. Вы в общем помолодеете на пять лет.

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Набрать воздух в рот и закрыть, при этом раздув щеки. Нужно слегка нажимать на щеки ладонями, словно выпускаете воздух. Рот при этом должен быть закрытым, а мышцы на щеках как бы сопротивляться вашим нажатиям. Выполнять упражнение следует следующим образом: на счет 5 нажимаем на щеки, на счет 5 удерживаем воздух, на счет 5 расслабляем щеки. Это упражнение поможет убрать обвисшие щеки, а тем, кто хочет убрать слишком рыхлые щеки, сформирует скулы.

Нужно слегка нажимать на щеки ладонями, словно выпускаете воздух. Рот при этом должен быть закрытым, а мышцы на щеках как бы сопротивляться вашим нажатиям. Выполнять упражнение следует следующим образом: на счет 5 нажимаем на щеки, на счет 5 удерживаем воздух, на счет 5 расслабляем щеки. Это упражнение поможет убрать обвисшие щеки, а тем, кто хочет убрать слишком рыхлые щеки, сформирует скулы. Положение рта буквой "О". Удерживая такое положение рта, нажимаем рукой на щеку, а щека должна сопротивляться нажатию. Выполнять на счет 5 нажатие, затем на счет 5 расслабление. Повторить это упражнение нужно восемь раз.

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