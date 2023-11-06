Что произойдет, если спать только на левом боку: ответ ученых вас удивит

Ученые утверждают, что сон на левом боку гораздо лучше для здоровья сердца и желудка.

На какой стороне лучше спать для здоровья

После проведения исследований и экспериментов специалисты установили, что сон на левой стороне полезен для здоровья. По их мнению, когда человек спит в таком положении, организм активизирует процессы пищеварительной системы, что положительно сказывается на пищеварении. Дополнительно улучшаются обменные процессы, в частности выводятся шлаки и очищаются клетки.

На какой стороне лучше спать для желудка? Ученые утверждают, что сон на правой стороне негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, нарушая правильную работу пищеварительной системы. А еще такой сон ухудшает работу лимфатической системы, что приводит к различным осложнениям со здоровьем, в частности, сердечным заболеваниям.

На спине, по мнению специалистов, спать тоже вредно, ведь такое положение затрудняет дыхание. Это обусловлено тем, что уровень кислорода в крови падает, поэтому сразу страдают легкие и бронхи. Из-за сна на спине появляется храп. Прежде всего, ученые призывают бодрствовать на спине беременным женщинам, ведь тогда масса тела матери будет давить на плод.

Что произойдет, если спать на левом боку / Фото: Pexels

Ученые обнаружили, что сон на левой стороне также лучше в том случае, если вас часто беспокоит изжога в ночные часы. Такое положение значительно уменьшает проявления изжоги, поскольку соединение пищевода и желудка располагается выше уровня желудочной кислоты. А вот постоянный сон на правой стороне, напротив, может приводить к обострению проблемы.

На какой стороне лучше спать для сердца? Хотя это может показаться странным, но для правильной работы сердца нужно спать на левом боку. Это поможет минимизировать риски появления сердечных заболеваний и облегчить работу этого органа. Когда вы лежите на левой стороне, то помогаете сердцу перекачивать кровь тяжестью своего тела.

Если вы не привыкли спать на левой стороне, вам может понадобиться некоторая практика. Чтобы улучшить сон, попробуйте подкладывать за спину или под колени подушку, которая будет препятствовать переворачиванию тела во сне.

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