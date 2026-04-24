Что произойдет с мозгом, если отказаться от кофе на 2 недели: ученые удивили результатам

Исследование показало, что отказ от кофе даже на две недели может снизить импульсивность и уровень стресса. Более того, переход на кофе без кофеина способен улучшить сон и память.

Об этом пишет Daily Mail.

Что будет с организмом через две недели без кофе

Ученые из Университетского колледжа Корка наблюдали за 62 здоровыми взрослыми, половина из которых регулярно употребляла кофе, а другая половина его не пила, и анализировали их состояние с помощью анализов, тестов на память и опросов. Сначала все участники сдали биологические образцы и прошли когнитивные тесты, после чего потребителям кофе полностью запретили его на две недели, а затем их разделили на группы, которые получали либо кофе с кофеином, либо без него еще в течение 21 дня.

Результаты показали, что люди, регулярно пьющие кофе, изначально обладали более высокой импульсивностью и эмоциональной реактивностью, однако после двухнедельного отказа эти показатели снижались. После повторного введения кофе в рацион в группе с кофеином уменьшалась тревожность, в то время как кофе без кофеина улучшал сон, физическую активность и результаты тестов на память.

Исследователи также обнаружили изменения в кишечном микробиоме: у любителей кофе он отличался от тех, кто его не употреблял, но после отказа эти отличия частично исчезали. Кроме того, кофе влиял на маркеры воспаления — у потребителей было ниже воспаления на старте, но после отказа оно росло, а после повторного употребления снова снижалось.

В то же время ученые отмечают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь между кофе и улучшением здоровья или когнитивных функций, поскольку выборка была небольшой, а некоторые эффекты могут объясняться привыканием к тестам. Они подчеркивают, что для окончательных выводов нужны более масштабные исследования.

Сколько чашек кофе можно пить в день

Ранее исследование показало, что наиболее благоприятным для психического здоровья умеренное употребление кофе — примерно две-три чашки в день. Именно такое количество связано со снижением риска психических расстройств, особенно у мужчин, тогда как избыточное потребление (пять и более чашек) может иметь противоположный эффект и повышать риски.

Ученые проанализировали данные более 460 тысяч участников британского биобанка UK Biobank, чтобы исследовать связь между кофе и психическим здоровьем. Они выяснили, что польза наблюдается именно при умеренном потреблении, в то время как избыток или полный отказ от кофе не дают подобного положительного эффекта.