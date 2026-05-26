Что произойдет с организмом, если ежедневно есть по 5000 калорий: объяснение тренера

Фастфуд / © Associated Press

Фитнес-тренер прокомментировал видео блогера, которая показала свой день с рационом примерно на 5 тысяч калорий. По его словам, регулярное переедание и избыточный вес могут быть связаны с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем.

Об этом сообщил профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

Блогер опубликовала видео, в котором показала свой рацион за день с калорийностью около 5 тысяч калорий. По словам девушки, формально это был ее день рождения, однако именно в тот день празднования не было, поэтому она назвала такой рацион своим «обычным питанием».

На завтрак блогерша ела окрошку и макароны, которые ей подарила подруга. Позже вместе с парнем она пошла в кинотеатр, а затем — в заведение на обед. В меню были суши, бургеры и суши-бурито, а запивали все лимонадом.

Также девушка рассказала, что после обеда они ходили на массаж, а дома она разбирала подарки от друзей. Среди них был десерт — финики в шоколаде. Блогерша отметила, что специально попросила не дарить ей торт, поскольку хотела «чего-то нового и особенного».

Вечером пара пошла в бар, где она заказала еще один лимонад и блюдо с курицей, которое, по ее словам, ей «не очень зашла». После этого они посетили квест-комнату, а уже дома блогерша снова проголодалась и съела еще несколько блюд, в частности лаваши с сыром и зеленью. В конце видео она отметила, что так питается не каждый день.

Чем опасно регулярное переедание

На ролик отреагировал фитнес-тренер. Он заявил, что если бы человек ежедневно потреблял примерно 5-5,5 тысячи калорий, то со временем его вес мог бы значительно увеличиться. По словам тренера, люди с разным весом имеют разный уровень энергозатрат, поэтому масса тела стабилизируется на разных показателях.

Он объяснил, что если человек регулярно потребляет больше калорий, чем требует организм, возникает профицит энергии. Постепенно тело увеличивается, а вместе с этим растут и энергозатраты, поскольку организму нужно поддерживать большее количество тканей и тратить больше энергии на движение.

Тренер также отметил, что люди с большой массой тела обычно потребляют значительно больше пищи, а их энергозатраты со временем «догоняют» энергопотребление.

В то же время он подчеркнул, что не собирается осуждать блогера или «читать мораль», а лишь хочет донести информацию о возможных последствиях ожирения. По словам тренера, люди с лишним весом, по статистике, могут жить в среднем на семь лет меньше.

Фитнес-тренер также обратил внимание на физический дискомфорт, который может возникать из-за избыточного веса. В частности, он сказал, что людям становится труднее двигаться, а летом они могут сильнее чувствовать жару, поскольку жир удерживает тепло.

Кроме того, тренер заявил, что ожирение ассоциируется с сотнями заболеваний, среди которых — сердечно-сосудистые болезни, диабет и рак. Он добавил, что многие проблемы со здоровьем на начальных стадиях могут не иметь заметных симптомов, поэтому человек не всегда сразу замечает изменения в организме.

В конце своего комментария тренер отметил, что каждый человек самостоятельно принимает решение относительно образа жизни, питания и физической активности. По его словам, его задача — помочь людям осознавать возможные последствия таких решений.

