Что произойдет с организмом, если пить пиво каждый день

Пиво – один из самых популярных алкогольных напитков в мире. Используя его регулярно и в больших количествах, вы рискуете столкнуться с некоторыми побочными эффектами.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Parade, чтобы узнать, что происходит с организмом, если пить пиво каждый день.

Может заставить вас чувствовать себя подавленными

Хотя наслаждение от пива в конце дня может помочь вам почувствовать себя более расслабленным, диетолог Алекс Д'Элиа говорит, что в долгосрочной перспективе это может ухудшить ваше самочувствие. "Алкоголь считается успокаивающим средством, поэтому, хотя в конце кажется, что он помогает расслабиться, когда его действие уходит, он может усилить тревогу", — объясняет она. Это связано с тем, как алкоголь оказывает влияние на мозг. Д'Элия добавляет, что он изменяет уровень серотонина. Это может привести к усилению чувства тревоги или депрессии.

Елена Вилер, диетология Национальной коалиции по вопросам здоровья, объясняет, что возложение на пиво для расслабления может привести к неэффективной борьбе со стрессами. “Это может вызвать зависимость от чего-то, по привычке, особенно когда что-то вызывает стресс. Преодоление неудач и стрессов должно иметь здоровые выходы, а не зависеть от внешнего вещества», – говорит она.

Может мешать вам спать ночью

Хотя пиво может помочь вам почувствовать себя расслабленным, Д'Элия и Вилер говорят, что на самом деле оно может снизить вероятность того, что вы будете хорошо спать ночью. Вилер объясняет, что алкоголь может препятствовать выработке мелатонина — гормона, который производит мозг в ответ на темноту и играет важную роль в цикле сна.

"Хотя алкоголь является успокаивающим средством и помогает быстрее заснуть, он может нарушить быстрый сон и снизить общее качество сна, что затрудняет пробуждение утром и заставляет многих чувствовать себя усталыми и вялыми", — отмечает Д'Элия. Она добавляет, что это еще одна причина, почему употребление пива может негативно влиять на психическое здоровье: настроение однозначно портится, когда вы не высыпаетесь.

Может повредить вашему кишечнику.

Диетология Йона Бурдеос говорит, что даже один-два бокала пива могут вызвать нарушение пищеварения у некоторых людей. Наука показывает, что алкоголь раздражает кишечник и убивает полезные бактерии, живущие в микробиоме. В краткосрочной перспективе это может вызвать некоторые проблемы с пищеварением или изжогой. В долгосрочной перспективе это может привести к воспалительным заболеваниям, таким как гастрит — да, даже умеренное употребление алкоголя!

Может повысить риск возникновения определенных заболеваний

Хотя науке понятно, что чрезмерное употребление алкоголя может негативно влиять на здоровье многими способами, когда речь идет об умеренном употреблении алкоголя, исследования неоднозначны. На самом деле некоторые исследования показывают, что умеренное употребление алкоголя не связано с увеличением веса и может даже положительно влиять на здоровье. Однако есть кое-что, что Бурдеос (и научные исследования) дают очень четко понять: алкоголь никогда не полезен для печени. И да, это касается даже одного пива на вечер. Даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск неалкогольной жировой болезни печени.

Стоит повторить, что несколько бокалов алкоголя время от времени, скорее всего, не повлекут за собой каскаду негативных последствий для здоровья. Но привычки имеют значение – и это включает в себя то, как мы расслабляемся в конце дня. Если вы привыкли пить пиво как способ расслабиться, Бурдеос говорит, что стоит подумать о новом безалкогольном способе перехода ото дня к ночи. Она предлагает такие идеи, как прогулки, садоводство, йога, танцы, принятие ванны, чтение, разгадывание кроссвордов или медитация.

Поначалу может быть нелегко заменить ночную привычку пить пиво чем-нибудь другим. К счастью, есть много замечательных по вкусу безалкогольных сортов пива, которые могут облегчить эту задачу.

Замена вечернего пива другим способом расслабиться принесет пользу как вашему телу, так и психическому здоровью.

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