Что произойдет с организмом, если регулярно есть грибы: эксперты объяснили

Грибы / © Pixabay

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Грибы могут быть не только вкусным дополнением к блюдам, но и источником клетчатки, белка, витаминов, минералов и антиоксидантных соединений. Регулярное употребление съедобных грибов может оказывать положительное влияние на различные процессы в организме — от работы кишечника до контроля уровня холестерина.

Об этом пишет verywellhealth.com.

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В то же время, грибы не являются универсальным средством профилактики или лечения болезней, а их полезные свойства зависят от вида, количества и способа приготовления.

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Помогают бороться с воспалением

Грибы содержат биологически активные соединения, которые могут обладать противовоспалительными свойствами. Поскольку хроническое воспаление связывают с развитием ряда заболеваний, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых аутоиммунных состояний и онкологических заболеваний, продукты с потенциальным противовоспалительным действием могут быть частью здорового рациона.

Обеспечивают организм антиоксидантами

В грибах содержатся антиоксидантные вещества. Они помогают защищать клетки от окислительного стресса, связанного с действием свободных радикалов.

Именно поэтому грибы могут быть полезным компонентом разного рациона, особенно вместе с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и другими источниками антиоксидантов.

Могут способствовать снижению холестерина

Некоторые соединения, содержащиеся в съедобных грибах, могут влиять на обмен жиров и уровень холестерина в крови.

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Однако сами грибы не заменяют медикаментозное лечение или диету, назначенную врачом в случае повышенного холестерина.

Поддерживают здоровье кишечника

Грибы содержат клетчатку и бета-глюканы, которые могут способствовать нормальной работе пищеварительной системы.

Достаточное количество клетчатки в рационе помогает поддерживать регулярный стул кишечника и может уменьшать риск запоров. Кроме того, пищевые волокна важны для нормальной работы кишечной микробиоты.

Снижают риск некоторых видов рака

Исследования указывают на возможную связь между потреблением грибов и более низким общим риском развития рака. Ученые предполагают, что это может быть связано с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами грибов.

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Впрочем, такие данные не означают, что грибы способны предотвратить рак или вылечить его. Для окончательных выводов требуются дальнейшие исследования.

Помогают контролировать АД

В составе грибов есть разные биологически активные вещества, которые могут воздействовать на кровяное давление. Среди них полифенолы, терпены, полисахариды и другие соединения.

Поэтому грибы могут вписываться в рацион, направленный на поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы.

Поддерживают иммунную систему

Некоторые компоненты грибов обладают свойствами, которые могут влиять на работу иммунной системы. Лабораторные и другие исследования также проявляли у грибов потенциальные антимикробные свойства.

Однако это не означает, что употребление грибов может оградить человека от всех вирусных или бактериальных инфекций.

Подходят людям, контролирующим уровень сахара

Съедобные грибы содержат мало сахаров и углеводов, а также обладают невысокой калорийностью. Поэтому они могут являться удобным продуктом для рациона людей, контролирующих уровень глюкозы в крови.

Некоторые исследования также указывают на положительное влияние грибов на обмен глюкозы и чувствительность к инсулину, но эти эффекты требуют дальнейшего изучения.

Чем полезна порция грибов

Грибы отличаются низкой калорийностью. Например, пять средних грибов содержат примерно:

20 калорий;

3 г белка;

3 г углеводов;

1 г клетчатки;

0 г жира;

около 300 мг калия;

около 15 мг натрия.

Так что грибы могут помочь сделать рацион более сытным без значительного увеличения количества калорий.

Кому следует быть осторожным

Несмотря на пользу, чрезмерное количество грибов может привести к дискомфорту в пищеварительной системе. В частности, у некоторых людей они могут вызвать вздутие и повышенное газообразование из-за содержания клетчатки и природных сахарных спиртов.

Также важно правильно хранить и готовить грибы, ведь, как и другие продукты, они могут являться источником бактерий в случае нарушения правил гигиены и хранения.

Особенно опасно самостоятельно собирать и употреблять дикорастущие грибы, если нет уверенности в их видовой принадлежности. Ядовитые грибы иногда очень похожи на съедобные, а их употребление может привести к тяжелому отравлению и поражению печени, почек или других органов.

Следовательно, регулярное употребление съедобных грибов может быть полезной частью сбалансированного рациона. Они низкокалорийны, содержат клетчатку, белок и ряд биологически активных веществ, а исследования связывают их потребление с потенциальными преимуществами для здоровья кишечника, сердечно-сосудистой системы и иммунитета.

Раньше мы писали, что большинство грибов можно замораживать сырыми – после очищения их следует хорошо высушить. Лисички лучше предварительно отварить, иначе после размораживания могут горчить. Грибы лучше замораживать порциями и не замачивать в воде. Размораживать лучше всего в холодильнике. Дикорастущие грибы можно использовать только при условии, что вы точно уверены, что они съедобны.

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