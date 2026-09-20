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Что произойдет с организмом, если трое суток не пить воду
Отказ от воды запускает стремительный процесс дегидратации, который становится критическим для жизни уже на третьи сутки.
Вода — ключевой элемент, без которого существование человеческого организма становится невозможным. Каждая клетка, каждый орган и система внутри нас зависят от поступления жидкости. Даже кратковременное понижение ее уровня приводит к сбоям, а полный отказ от воды запускает цепную реакцию, которая может закончиться даже смертью.
Об этом пишет unilad.
В первые сутки организм активно включает компенсаторные механизмы.
На вторые сутки ситуация становится опасной для внутренних органов
Трое суток без воды — это порог, за которым начинаются необратимые разрушения.
Отказ почек: почки полностью останавливаются (острая почечная недостаточность) из-за катастрофической нехватки кровоснабжения и критической концентрации солей
Спутанность сознания: голодание мозга приводит к галлюцинациям, сильному бреду, летаргическому состоянию или потере сознания.
Гиповолемический шок: падение объема крови достигает предела, когда АД падает до критического минимума. Сердце и другие органы больше не получают питание.
Угроза смерти: начинается полиорганная недостаточность (отказ сердца, печени, легких). Без немедленной медицинской помощи (введение капельниц) наступает кома и смерть.
Какие первые симптомы обезвоживания
Первые сигналы обезвоживания появляются уже через несколько часов.
К ним относятся: сухость во рту, уменьшение количества мочи, усталость и снижение концентрации.
Даже обезвоживание на уровне 2-3% массы тела может отрицательно повлиять на когнитивные функции.
Раньше мы писали о том, в каких странах мира люди живут без пресной воды. Больше об этом читайте в новости.