Что произойдет с организмом, если трое суток не пить воду

Правильный уровень увлажнения является основой ежедневного функционирования / © Credits

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Вода — ключевой элемент, без которого существование человеческого организма становится невозможным. Каждая клетка, каждый орган и система внутри нас зависят от поступления жидкости. Даже кратковременное понижение ее уровня приводит к сбоям, а полный отказ от воды запускает цепную реакцию, которая может закончиться даже смертью.

Об этом пишет unilad.

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В первые сутки организм активно включает компенсаторные механизмы.

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На вторые сутки ситуация становится опасной для внутренних органов

Трое суток без воды — это порог, за которым начинаются необратимые разрушения.

Отказ почек: почки полностью останавливаются (острая почечная недостаточность) из-за катастрофической нехватки кровоснабжения и критической концентрации солей

Спутанность сознания: голодание мозга приводит к галлюцинациям, сильному бреду, летаргическому состоянию или потере сознания.

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Гиповолемический шок: падение объема крови достигает предела, когда АД падает до критического минимума. Сердце и другие органы больше не получают питание.

Угроза смерти: начинается полиорганная недостаточность (отказ сердца, печени, легких). Без немедленной медицинской помощи (введение капельниц) наступает кома и смерть.

Какие первые симптомы обезвоживания

Первые сигналы обезвоживания появляются уже через несколько часов.

К ним относятся: сухость во рту, уменьшение количества мочи, усталость и снижение концентрации.

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Даже обезвоживание на уровне 2-3% массы тела может отрицательно повлиять на когнитивные функции.

Раньше мы писали о том, в каких странах мира люди живут без пресной воды. Больше об этом читайте в новости.

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