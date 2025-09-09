Что произойдет с организмом, если употреблять слишком много белка: ответ эксперта

Белок / © Credits

Популярность диет с высоким содержанием белка растет, однако специалисты предупреждают: избыток протеина может вызвать проблемы со здоровьем.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Белок действительно важен — он формирует мышцы, гормоны, ферменты, поддерживает иммунную систему и обеспечивает энергию. По официальным австралийским рекомендациям, взрослые должны получать 15-25% ежедневной энергии из белка. Это около 76 граммов в день для мужчины весом 90 кг или 53 граммов для женщины весом 70 кг. Большинство взрослых уже потребляют достаточно.

Дополнительные порции белка не увеличивают мышечную массу сверх нормы, даже при силовых тренировках. Избыток превращается в жировые запасы. Кроме того, людям с хроническими болезнями почек следует ограничивать протеин под контролем диетологов. В крайних случаях возможно так называемое белковое отравление, когда организм не получает достаточно жиров и углеводов.

Важен и источник белка. Чрезмерное потребление животного протеина связано с повышенным риском рака, диабета 2 типа и преждевременной смерти среди пожилых людей. Зато белок из растительных продуктов (фасоль, чечевица, цельнозерновые) снижает эти риски и помогает контролировать уровень холестерина.

Эксперты отмечают: для здоровья важен баланс — организм нуждается не только в белках, но и в жирах, углеводах, витаминах и минералах в правильных пропорциях.

