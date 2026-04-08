Что разрушает зубную эмаль: врачи назвали 10 опасных продуктов и напитков

Кислые и сладкие продукты и напитки могут постепенно ослаблять зубную эмаль. Особенно это касается случаев, когда они долго контактируют с зубами — например, во время медленного употребления напитков. Чем чаще зубы подвергаются такому воздействию, тем выше риск эрозии эмали и развития кариеса.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Исследования показывают, что эмаль начинает размягчаться, когда уровень pH в ротовой полости падает ниже примерно 5,5. Часть популярных продуктов и напитков имеет значительно более низкие показатели, что делает их потенциально агрессивными для зубов.

Фруктовые соки и цитрусовые

Большинство соков имеют pH в пределах 2,0-3,5. Они содержат органические кислоты, в частности лимонную, которая способствует потере минералов из эмали. Отдельные напитки, например гранатовый или ананасовый сок, в лабораторных условиях демонстрируют эрозионное влияние, подобное газированным напиткам. Пакетированные соки могут быть более агрессивными из-за добавленных кислот и аскорбиновой кислоты. В то же время соки, обогащенные кальцием, могут частично уменьшать потерю минералов.

Газированные напитки

Сладкая газировка обычно имеет pH 2,5-3,5 и содержит угольную, лимонную, фосфорную или винную кислоты. Фосфорная кислота связана с вымыванием кальция из эмали. После каждого глотка происходит кислотное действие, которое длится около 20 минут. Частое или медленное употребление увеличивает это влияние. Даже напитки без сахара остаются эрозийными из-за наличия кислот. Обычная негазированная вода без добавок менее вредна, но ароматизированные варианты с кислотами повышают риск.

Спортивные напитки

Имеют pH около 3,3 и содержат как сахар, так и кислоты. Во время физических нагрузок снижается выработка слюны, которая обычно помогает нейтрализовать кислоту, поэтому зубы становятся более уязвимыми.

Энергетические напитки

Также имеют кислую среду (около pH 3,3) и часто содержат кофеин. Некоторые исследования показывают, что они могут повреждать не только поверхностные, но и более глубокие слои эмали, поскольку дольше остаются кислыми и хуже нейтрализуются слюной.

Продукты с уксусом и маринованные блюда

Уксусная кислота влияет на эмаль, особенно если такие продукты употреблять часто или отдельно от основной пищи. Употребление уксуса на ночь может увеличивать риск из-за уменьшения слюноотделения. Добавление жиров или молочных продуктов в заправки может частично снижать негативное влияние.

Сладкие и крахмалистые перекусы

Рафинированные углеводы (выпечка, чипсы, белый хлеб) в ротовой полости превращаются в сахара. Бактерии расщепляют их с образованием кислот. Такие продукты часто прилипают к зубам, что продлевает контакт и усиливает воздействие.

Конфеты

Твердые конфеты долго растворяются, продолжая контакт с зубами. Кислые сочетают действие кислот и сахара, а липкие — задерживаются на поверхности зубов и трудно смываются слюной.

Сухофрукты

Несмотря на репутацию полезного продукта, содержат значительное количество сахара и могут надолго оставаться на зубах, создавая условия для выработки кислот бактериями.

Алкогольные напитки

Обычно имеют кислую реакцию и снижают выработку слюны. Некоторые коктейли из-за сочетания кислот и сахара могут вызывать эрозию не меньше, чем газированные напитки. Белое вино часто имеет более выраженный эрозионный эффект, чем красное. Употребление во время еды может уменьшать риск благодаря более активному слюноотделению.

Кофе и чай

Имеют умеренную кислотность, но при частом или длительном употреблении повышают влияние на эмаль. Кофеин уменьшает выработку слюны, а добавление сахара или сиропов увеличивает риск. Отдельно выделяют комбучу (pH 2,8-3,6), которая, по предварительным данным, может способствовать потере кальция из эмали. Бутылочные холодные чаи часто содержат больше кислот и сахара, чем обычный чай.

Специалисты отмечают, что влияние продуктов может отличаться в зависимости от индивидуальных факторов — состава слюны, гигиены ротовой полости и потребления фтора.

Чтобы уменьшить риск, рекомендуют не растягивать употребление кислых и сладких напитков во времени, пить воду после них, сочетать такие продукты с основной пищей, использовать соломинку и придерживаться базовой гигиены: чистить зубы мягкой щеткой с фторсодержащей пастой, пользоваться зубной нитью и регулярно посещать стоматолога. Важно также подождать 30-60 минут перед чисткой зубов после употребления кислотных продуктов.

Напомним, новые данные свидетельствуют: продолжительность и время приема пищи могут влиять на старение организма. Ранние приемы пищи ассоциируются с более низкими рисками, тогда как поздние — с ухудшением показателей здоровья.