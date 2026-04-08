Что разрушает зубную эмаль: врачи назвали 10 опасных продуктов и напитков

Газированные напитки, соки и сладости могут иметь долговременное влияние на зубы. При частом употреблении они ослабляют эмаль и создают условия для кариеса. Какие именно продукты самые опасные — далее в материале.

© Credits

Кислые и сладкие продукты и напитки могут постепенно ослаблять зубную эмаль. Особенно это касается случаев, когда они долго контактируют с зубами — например, во время медленного употребления напитков. Чем чаще зубы подвергаются такому воздействию, тем выше риск эрозии эмали и развития кариеса.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Исследования показывают, что эмаль начинает размягчаться, когда уровень pH в ротовой полости падает ниже примерно 5,5. Часть популярных продуктов и напитков имеет значительно более низкие показатели, что делает их потенциально агрессивными для зубов.

  • Фруктовые соки и цитрусовые
    Большинство соков имеют pH в пределах 2,0-3,5. Они содержат органические кислоты, в частности лимонную, которая способствует потере минералов из эмали. Отдельные напитки, например гранатовый или ананасовый сок, в лабораторных условиях демонстрируют эрозионное влияние, подобное газированным напиткам. Пакетированные соки могут быть более агрессивными из-за добавленных кислот и аскорбиновой кислоты. В то же время соки, обогащенные кальцием, могут частично уменьшать потерю минералов.

  • Газированные напитки
    Сладкая газировка обычно имеет pH 2,5-3,5 и содержит угольную, лимонную, фосфорную или винную кислоты. Фосфорная кислота связана с вымыванием кальция из эмали. После каждого глотка происходит кислотное действие, которое длится около 20 минут. Частое или медленное употребление увеличивает это влияние. Даже напитки без сахара остаются эрозийными из-за наличия кислот. Обычная негазированная вода без добавок менее вредна, но ароматизированные варианты с кислотами повышают риск.

  • Спортивные напитки
    Имеют pH около 3,3 и содержат как сахар, так и кислоты. Во время физических нагрузок снижается выработка слюны, которая обычно помогает нейтрализовать кислоту, поэтому зубы становятся более уязвимыми.

  • Энергетические напитки
    Также имеют кислую среду (около pH 3,3) и часто содержат кофеин. Некоторые исследования показывают, что они могут повреждать не только поверхностные, но и более глубокие слои эмали, поскольку дольше остаются кислыми и хуже нейтрализуются слюной.

  • Продукты с уксусом и маринованные блюда
    Уксусная кислота влияет на эмаль, особенно если такие продукты употреблять часто или отдельно от основной пищи. Употребление уксуса на ночь может увеличивать риск из-за уменьшения слюноотделения. Добавление жиров или молочных продуктов в заправки может частично снижать негативное влияние.

  • Сладкие и крахмалистые перекусы
    Рафинированные углеводы (выпечка, чипсы, белый хлеб) в ротовой полости превращаются в сахара. Бактерии расщепляют их с образованием кислот. Такие продукты часто прилипают к зубам, что продлевает контакт и усиливает воздействие.

  • Конфеты
    Твердые конфеты долго растворяются, продолжая контакт с зубами. Кислые сочетают действие кислот и сахара, а липкие — задерживаются на поверхности зубов и трудно смываются слюной.

  • Сухофрукты
    Несмотря на репутацию полезного продукта, содержат значительное количество сахара и могут надолго оставаться на зубах, создавая условия для выработки кислот бактериями.

  • Алкогольные напитки
    Обычно имеют кислую реакцию и снижают выработку слюны. Некоторые коктейли из-за сочетания кислот и сахара могут вызывать эрозию не меньше, чем газированные напитки. Белое вино часто имеет более выраженный эрозионный эффект, чем красное. Употребление во время еды может уменьшать риск благодаря более активному слюноотделению.

  • Кофе и чай
    Имеют умеренную кислотность, но при частом или длительном употреблении повышают влияние на эмаль. Кофеин уменьшает выработку слюны, а добавление сахара или сиропов увеличивает риск. Отдельно выделяют комбучу (pH 2,8-3,6), которая, по предварительным данным, может способствовать потере кальция из эмали. Бутылочные холодные чаи часто содержат больше кислот и сахара, чем обычный чай.

Специалисты отмечают, что влияние продуктов может отличаться в зависимости от индивидуальных факторов — состава слюны, гигиены ротовой полости и потребления фтора.

Чтобы уменьшить риск, рекомендуют не растягивать употребление кислых и сладких напитков во времени, пить воду после них, сочетать такие продукты с основной пищей, использовать соломинку и придерживаться базовой гигиены: чистить зубы мягкой щеткой с фторсодержащей пастой, пользоваться зубной нитью и регулярно посещать стоматолога. Важно также подождать 30-60 минут перед чисткой зубов после употребления кислотных продуктов.

Напомним, новые данные свидетельствуют: продолжительность и время приема пищи могут влиять на старение организма. Ранние приемы пищи ассоциируются с более низкими рисками, тогда как поздние — с ухудшением показателей здоровья.

