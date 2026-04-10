Что съесть, чтобы лучше спать: эксперты назвали фрукт, который поможет побороть бессонницу

Если у вас проблемы со сном то помощь с этой проблемой может скрываться в выборе одного фрукта. Эксперты отмечают, что один необычный перекус перед сном может помочь вам быстрее заснуть и лучше спать.

Об этом пишет Daily Express.

Специалисты по здоровому образу жизни советуют добавить киви в свою вечернюю рутину. Этот фрукт способствует выработке серотонина — особого соединения в мозге, которое отвечает за хорошее настроение и качественный отдых. Благодаря этому этот простой перекус помогает быстрее расслабиться и делает сон крепче.

Кроме помощи при бессоннице, киви является настоящим витаминным коктейлем. Диетологи отмечают, что высокое содержание витамина С, калия и клетчатки укрепляет защитные силы организма и значительно улучшает работу пищеварительной системы.

По данным исследования Harvard Health, диеты с высоким содержанием фруктов и овощей могут улучшить общее здоровье и способствовать лучшему сну. Исследователи отмечают, что продукты, богатые питательными веществами, могут помочь регулировать гормоны и уменьшить воспаление, что положительно влияет на качество сна.

В то же время не все эксперты согласны относительно эффективности такого метода. Представители британского Фонда сна отмечают, что хотя первые результаты изучения свойств киви выглядят оптимистично, для окончательных выводов нужны более масштабные эксперименты.

Несмотря на это, привычка съесть этот фрукт вечером точно не навредит организму. Эксперты отмечают, что такой метод не станет спасением от сложных расстройств сна, однако такой легкий перекус является безопасным способом попробовать наладить свой отдых естественным путем.

