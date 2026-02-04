Что съесть, чтобы не замерзнуть на улице: советы врачей в мороз

Мороз / © pixabay.com

В морозную погоду организм работает в режиме усиленного энергопотребления и пытается поддержать стабильную температуру тела. Медики утверждают: то, что вы съели с утра, может стать вашим внутренним «обогревателем». Секрет заключается в термогенезе — процессе выработки тепла во время переваривания пищи.

Об этом пишет Radioclub.

Белок — главный источник тепла

Лучше всего согревают продукты, богатые белоком. На их усвоение организм тратит больше энергии, что повышает температуру тела на 2–3 часа. Что выбрать: яйца, курятину, индейку, рыбу, творог или йогурт.

Жиры и медленные углеводы для длительного эффекта

Чтобы энергии хватило надолго, завтрак должен быть сытным и сбалансированным.

Полезные жиры: авокадо, орехи, семечки, сливочное масло. Они медленно перевариваются и помогают удерживать тепло.

Сложные углеводы: овсянка, гречка или цельнозерновой хлеб. Они дают стабильный приток сил без резких скачков сахара.

Специи: «включите» кровообращение

Добавление к чаю или блюдам согревающих специй помогает быстрее почувствовать тепло. Лучше всего с этим справляются:

имбирь и корица;

гвоздика;

черный перец.

Примечание: напиток должен быть теплым, а не горячим, чтобы не повредить слизистую.

Чего следует избегать перед выходом на мороз?

Некоторые продукты могут сработать против вас:

Алкоголь: создает ложное чувство тепла, но действительно расширяет сосуды, из-за чего организм теряет энергию еще быстрее. Быстрые углеводы (конфеты, мед): дают мгновенный заряд, который также быстро исчезает, оставляя ощущение слабости и холода. Холодные напитки заставляют организм тратить дополнительные ресурсы на их согревание внутри желудка.

Совет от специалистов: идеальный «антипростудный» завтрак — это теплая каша с орехами или запеченная рыба с гарниром.

Напомним, когда в квартире всего +10, обычного свитера недостаточно. Врачи объясняют, сколько слоев одежды нужно иметь на себе и как распознать симптомы опасного переохлаждения.

Главное правило выживания в холодном доме — создать многослойную защиту, где каждый элемент будет работать как термос, удерживая тепло собственного тела.