- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 2 мин
Что съесть, чтобы не замерзнуть на улице: советы врачей в мороз
Медики назвали самый лучший завтрак для холодной погоды.
В морозную погоду организм работает в режиме усиленного энергопотребления и пытается поддержать стабильную температуру тела. Медики утверждают: то, что вы съели с утра, может стать вашим внутренним «обогревателем». Секрет заключается в термогенезе — процессе выработки тепла во время переваривания пищи.
Об этом пишет Radioclub.
Белок — главный источник тепла
Лучше всего согревают продукты, богатые белоком. На их усвоение организм тратит больше энергии, что повышает температуру тела на 2–3 часа. Что выбрать: яйца, курятину, индейку, рыбу, творог или йогурт.
Жиры и медленные углеводы для длительного эффекта
Чтобы энергии хватило надолго, завтрак должен быть сытным и сбалансированным.
Полезные жиры: авокадо, орехи, семечки, сливочное масло. Они медленно перевариваются и помогают удерживать тепло.
Сложные углеводы: овсянка, гречка или цельнозерновой хлеб. Они дают стабильный приток сил без резких скачков сахара.
Специи: «включите» кровообращение
Добавление к чаю или блюдам согревающих специй помогает быстрее почувствовать тепло. Лучше всего с этим справляются:
имбирь и корица;
гвоздика;
черный перец.
Примечание: напиток должен быть теплым, а не горячим, чтобы не повредить слизистую.
Чего следует избегать перед выходом на мороз?
Некоторые продукты могут сработать против вас:
Алкоголь: создает ложное чувство тепла, но действительно расширяет сосуды, из-за чего организм теряет энергию еще быстрее.
Быстрые углеводы (конфеты, мед): дают мгновенный заряд, который также быстро исчезает, оставляя ощущение слабости и холода.
Холодные напитки заставляют организм тратить дополнительные ресурсы на их согревание внутри желудка.
Совет от специалистов: идеальный «антипростудный» завтрак — это теплая каша с орехами или запеченная рыба с гарниром.
Напомним, когда в квартире всего +10, обычного свитера недостаточно. Врачи объясняют, сколько слоев одежды нужно иметь на себе и как распознать симптомы опасного переохлаждения.
Главное правило выживания в холодном доме — создать многослойную защиту, где каждый элемент будет работать как термос, удерживая тепло собственного тела.