Что сильнее — ибупрофен или парацетамол: можно ли сочетать, от какой боли помогают

Парацетамол и ибупрофен – это два самых популярных жаропонижающих и обезболивающих препарата. Однако они имеют свои отличия. Читайте в материале ТСН.ua, от какой боли они помогают и как правильно их принимать.

Об основных отличиях парацетамола и ибупрофена рассказала группа врачей, ведущих свою страницу в Instagram.

Парацетамол: как и когда правильно принимать

Парацетамол – это жаропонижающий препарат (антипиретик) и анальгетик. Чаще всего его используют при:

болевом синдроме — в частности, мигрень, головные боли, ревматические боли, боли в спине, периодические боли у женщин, боли в мышцах, зубная боль, невралгия и т.д.;

простуде и гриппе для облегчения симптомов – ломота в теле, головная боль, лихорадка.

Обычно парацетамол начинает действовать через 20–30 минут после приема.

Парацетамол можно принимать не всем. Существуют противопоказания к этому препарату, в частности:

повышенная чувствительность к компонентам;

заболевание печени (увеличивается токсичность парацетамола);

тяжелые нарушения почек, печени, врожденная гипербилирубинемия, заболевания крови, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, лейкопения, выраженная анемия, синдром Жильбера;

алкоголизм.

Препарат запрещено принимать вместе с другими лекарствами, в состав которых входит парацетамол, ведь это может повлечь за собой передозировку, которая закончится печеночной недостаточностью.

Ни в коем случае не принимайте парацетамол вместе с алкоголем.

Этот препарат может оказывать влияние на уровень мочевой кислоты и глюкозы в крови. Если взрослый принимает более 10 г парацетамола (дети более 150 мг на 1 кг массы тела), это может привести к поражению печени.

Ибупрофен: как и когда принимать

Как принимать ибупрофен? / Фото: Pexels

Ибупрофен – это нестероидное противоревматическое и противовоспалительное средство. Обычно его принимают при головной боли, зубной боли, боли в спине, мышечной боли, боли в суставах, невралгии, дисменорее, первых симптомах гриппа и простуды, ревматических болях.

Начинает действовать через 45 минут после приема натощак или 1-2 часа, если выпить препарат во время еды.

Ибупрофен также имеет свои противопоказания :

повышенная чувствительность к ибупрофену или другим компонентам;

язвенная болезнь желудка двенадцатиперстной кишки/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе;

наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности (ринит, астма, крапивница, ангионевротический отек) или после применения ибупрофена, аспирина или других НПВС;

тяжелая сердечная недостаточность, тяжелая печеночная недостаточность, тяжелая почечная недостаточность;

перфорация стенки желудочно-кишечного тракта в анамнезе, желудочно-кишечное кровотечение;

геморрагический диатез и другие нарушения свертывания крови;

активное воспаление в желудке;

ветряная оспа.

Ибупрофен также не разрешается применять на последнем триместре беременности. А во время I и II триместра лучше вообще отказаться от приема любого лекарства.

Что сильнее ибупрофен или парацетамол

По своим обезболивающим свойствам ибупрофен сильнее парацетамола. Согласно клиническому исследованию, в ходе которого проводилась сравнительная характеристика эффективности этих двух препаратов, оказывается, что ибупрофен в обычных дозах превышает парацетамол при ряде болезненных состояний. Кроме того, этот препарат действует дольше – в течение 6 часов.

Единственного мнения, что лучше: парацетамол или ибупрофен нет. Оба препарата были занесены в протоколы лечения как эффективные, действенные и относительно безопасные. Обычно необходимый препарат выбирают в зависимости от того, от чего именно его нужно принять. Так, для понижения температуры при лихорадке лучше подходит парацетамол. Но у него нет противовоспалительных свойств. Поэтому при болях и воспалениях лучше принимать ибупрофен.

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