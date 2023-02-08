Что сильнее — ибупрофен или парацетамол: можно ли сочетать, от какой боли помогают

Парацетамол и ибупрофен – это два самых популярных жаропонижающих и обезболивающих препарата. Однако они имеют свои отличия. Читайте в материале ТСН.ua, от какой боли они помогают и как правильно их принимать.
Об основных отличиях парацетамола и ибупрофена рассказала группа врачей, ведущих свою страницу в Instagram.
Парацетамол: как и когда правильно принимать
Парацетамол – это жаропонижающий препарат (антипиретик) и анальгетик. Чаще всего его используют при:
- болевом синдроме — в частности, мигрень, головные боли, ревматические боли, боли в спине, периодические боли у женщин, боли в мышцах, зубная боль, невралгия и т.д.;
- простуде и гриппе для облегчения симптомов – ломота в теле, головная боль, лихорадка.
Обычно парацетамол начинает действовать через 20–30 минут после приема.
Парацетамол можно принимать не всем. Существуют противопоказания к этому препарату, в частности:
- повышенная чувствительность к компонентам;
- заболевание печени (увеличивается токсичность парацетамола);
- тяжелые нарушения почек, печени, врожденная гипербилирубинемия, заболевания крови, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, лейкопения, выраженная анемия, синдром Жильбера;
- алкоголизм.
Препарат запрещено принимать вместе с другими лекарствами, в состав которых входит парацетамол, ведь это может повлечь за собой передозировку, которая закончится печеночной недостаточностью.
Ни в коем случае не принимайте парацетамол вместе с алкоголем.
Этот препарат может оказывать влияние на уровень мочевой кислоты и глюкозы в крови. Если взрослый принимает более 10 г парацетамола (дети более 150 мг на 1 кг массы тела), это может привести к поражению печени.
Ибупрофен: как и когда принимать
Ибупрофен – это нестероидное противоревматическое и противовоспалительное средство. Обычно его принимают при головной боли, зубной боли, боли в спине, мышечной боли, боли в суставах, невралгии, дисменорее, первых симптомах гриппа и простуды, ревматических болях.
Начинает действовать через 45 минут после приема натощак или 1-2 часа, если выпить препарат во время еды.
Ибупрофен также имеет свои противопоказания :
- повышенная чувствительность к ибупрофену или другим компонентам;
- язвенная болезнь желудка двенадцатиперстной кишки/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе;
- наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности (ринит, астма, крапивница, ангионевротический отек) или после применения ибупрофена, аспирина или других НПВС;
- тяжелая сердечная недостаточность, тяжелая печеночная недостаточность, тяжелая почечная недостаточность;
- перфорация стенки желудочно-кишечного тракта в анамнезе, желудочно-кишечное кровотечение;
- геморрагический диатез и другие нарушения свертывания крови;
- активное воспаление в желудке;
- ветряная оспа.
Ибупрофен также не разрешается применять на последнем триместре беременности. А во время I и II триместра лучше вообще отказаться от приема любого лекарства.
Что сильнее ибупрофен или парацетамол
По своим обезболивающим свойствам ибупрофен сильнее парацетамола. Согласно клиническому исследованию, в ходе которого проводилась сравнительная характеристика эффективности этих двух препаратов, оказывается, что ибупрофен в обычных дозах превышает парацетамол при ряде болезненных состояний. Кроме того, этот препарат действует дольше – в течение 6 часов.
Единственного мнения, что лучше: парацетамол или ибупрофен нет. Оба препарата были занесены в протоколы лечения как эффективные, действенные и относительно безопасные. Обычно необходимый препарат выбирают в зависимости от того, от чего именно его нужно принять. Так, для понижения температуры при лихорадке лучше подходит парацетамол. Но у него нет противовоспалительных свойств. Поэтому при болях и воспалениях лучше принимать ибупрофен.
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