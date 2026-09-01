Что случится, если есть помидоры каждый день: польза и неочевидные риски

Можно ли есть помидоры каждый день / © pexels.com

Реклама

Ежедневное потребление томатов имеет немало преимуществ для здоровья, но для некоторых оно может обернуться нежелательными побочными эффектами. Помидоры богаты витамином C, калием, клетчаткой и ликопином — мощным антиоксидантом, который поддерживает работу сердца, улучшает когнитивные функции и снижает риск развития некоторых видов рака и хронических заболеваний. В то же время медики предостерегают: добавлять этот продукт в ежедневный рацион стоит осмотрительно.

Об этом пишет Eating Well.

Реклама

Почему нельзя каждый день есть много помидоров: риски

Помидоры обладают высокой природной кислотностью. Их часто связывают с ухудшением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) — состояния, при котором желудочная кислота течет обратно по пищеварительному тракту и вызывает раздражение.

Реклама

Хотя потребление помидоров не вызывает ГЭРБ, регулярное употребление этого овоща может спровоцировать кислотный рефлюкс и изжогу у людей, которые уже имеют это состояние.

Эксперты отмечают, что продукты на основе томатов, такие как кетчуп и томатный соус, могут быть еще более проблематичными, чем свежие, поскольку они обычно имеют более высокую кислотность.

Кроме того, помидоры содержат фруктозу, которую некоторым людям трудно переваривать. Когда она не усваивается должным образом, бактерии кишечника могут ферментировать фруктозу в пищеварительном тракте, что приводит к таким симптомам, как расстройство желудка, диарея, вздутие живота, спазмы и запоры.

Эксперты отмечают, что у большинства людей не возникнет проблем с умеренным количеством томатов, но большие порции каждый день могут усугубить симптомы у людей, склонных к дискомфорту от определенной пищи.

Реклама

Хотя аллергия на помидоры встречается относительно редко, она все же возможна.

Томаты могут вызвать так называемый синдром оральной аллергии, который обычно вызывает временный зуд или покалывание во рту после употребления сырых помидоров. По данным исследований, чаще всего это случается у людей, у которых есть аллергия на травы или пыльцу.

В таких случаях приготовленные помидоры могут переноситься лучше сырых, ведь термическая обработка меняет некоторые белки, ответственные за реакцию.

Еще одна причина, почему не стоит есть много помидоров каждый день, — это большое количество гистамина. Для людей с непереносимостью гистамина частое употребление помидоров может способствовать появлению таких симптомов, как зуд, чихание, заложенность носа, головные боли и покраснение кожи.

Реклама

Самый неочевидный недостаток злоупотребления помидорами — влияние на почки. Помидоры от природы богаты калием. Обычно это не вызывает беспокойства, но для людей с тяжелой формой хронической болезни почек ежедневное потребление помидоров может ухудшать выведение калия из организма.

Это приводит к более высокому, чем обычно, количеству калия в крови — состоянию, известному как гиперкалиемия, которое может вызвать серьезные осложнения и требует немедленной медицинской помощи.

Каковы преимущества потребления помидоров

Несмотря на ряд недостатков, у помидоров также есть много преимуществ. Они богаты полезными веществами. Исследования связывают высокий уровень потребления помидоров с такими преимуществами для здоровья, как более низкий уровень липопротеинов низкой плотности (или же более низкий уровень «плохого» холестерина), а также улучшенная функция сосудов, более низкое артериальное давление, сниженный риск сердечных заболеваний и потенциально низкий риск некоторых видов рака.

Приготовленные помидоры обеспечивают большее количество усваиваемого ликопина. Эксперты по питанию также рекомендуют сочетать приготовленные помидоры с полезными жирами, такими как оливковое масло, что усилит усвоение ликопина.

Почему помидоры нельзя есть натощак

Напомним, хотя помидоры богаты витаминами и антиоксидантами, гастроэнтерологи предостерегают от их употребления на «голодный» желудок. Главная опасность заключается в танинах, которые реагируют с белками слизистой и разрушают естественный защитный барьер.

Вместе с яблочной и лимонной кислотами и грубой клетчаткой это создает тройной агрессивный удар по пищеварению: желудок становится уязвим к соляной кислоте, появляются жжение, тяжесть и спазмы, а риск обострения гастрита возрастает в 1,8 раза.

Употреблять томаты натощак категорически нельзя людям с гастритом, язвой, повышенной кислотностью или частой изжогой. Даже удаление кожуры не спасает, поскольку все активные вещества сосредоточены в мякоти и семенах.

Если дискомфорт после томатов уже возник, нужно следует выпить стакан теплой воды или слабого чая, а также двигаться в течение 15–20 минут, чтобы ускорить пищеварение.

Новости партнеров

Новости партнеров