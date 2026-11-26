Что случится, если пить чай каждый день / © pexels.com

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Ежедневное потребление чая оказалось очень полезным для здоровья. Чай традиционно связывают с заботой о здоровье, но ученые до сих пор выясняют, как именно эта ежедневная привычка влияет на организм с годами. Новая научная работа добавила весомые аргументы в пользу напитка. Как оказалось, регулярное потребление чая связано с более низким риском сосудистых патологий.

Об этом пишет Martha Stewart.

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Что будет, если каждый день пить чай: результаты исследования ученых

Масштабное исследование, результаты которого опубликовали в журнале Journal of Internal Medicine, охватило 485 934 участников проекта China Kadoorie Biobank. Почти девять лет специалисты отслеживали, как часто среди добровольцев возникают болезни сердца, инсульты и тромбозы. За весь период наблюдения зафиксировали 14 863 случая разных сосудистых нарушений.

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На старте респонденты в анкетах описывали свой режим питья за последний год. Тех, кто пил чай хотя бы раз в неделю, расспрашивали подробнее — о дневном количестве чашек, порции заварки, разновидности напитка и его температуре. Параллельно ученые собрали данные о курении и физической активности участников, чтобы проследить, как эти привычки в комплексе с чаепитием сказываются на сосудах.

Анализ показал, что у людей, которые любят пить чай, сосудистые недуги развивались реже. Сила защитной связи заметно зависела от деталей — вида чая, его крепости, температуры и ориентировочной суточной порции.

Наименьший риск проблем с сосудами имели те, кто выпивал ориентировочно шесть-восемь чашек в день, причем черный чай показал более стабильную позитивную связь, чем зеленый. Однако авторы работы отдельно подчеркивают, что не стоит воспринимать данные исследования как призыв пить чай в больших количествах.

Также ученые отметили, что привычки потребления чая у добровольцев замеряли только один раз, а единого стандарта объема чашки в опросе не устанавливали.

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Не менее важным фактором оказалась температура напитка. Привычка пить чай, который сами участники характеризовали как очень горячий, напротив, ассоциировалась с более высокой вероятностью сосудистых заболеваний.

Это значит, что для ваших сосудов значение имеет не только объем выпитого, но и то, как именно вы употребляете чай. Слишком горячий и почти кипяток вредят организму.

Самый низкий риск развития сосудистых заболеваний зафиксировали у ценителей чая средней крепости. Поэтому слишком крепкий чай не дает преимуществ организму.

Лучшие результаты получили люди, которые пили чай каждый день, а также не курили и имели высокий уровень физической активности. Авторы исследования пришли к выводу, что привычка пить чай может быть одним из элементов здорового образа жизни, который поддерживает сердце.

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Почему нельзя пить очень горячий чай

Напомним, что регулярное употребление очень горячего чая или кофе может утроить риск развития плоскоклеточной карциномы пищевода, пишет издание Science Alert. Десять лет назад Международное агентство по изучению рака отнесло напитки более 65 °C к «вероятно канцерогенным для человека».

По результатам исследования, участники, употреблявшие «очень горячие» напитки, имели в 3,17 раза выше относительный риск рака по сравнению с теми, кто пил «теплые» напитки. Любители очень горячего чая имели на 69% более высокий риск. Шесть и более горячих напитков в день связаны с более высоким на 71% риском рака пищевода.

Хотя наблюдательное исследование окончательно не доказывает непосредственную причину, исследователи объясняют эффект термической травмой слизистой, что нарушает ее целостность и запускает канцерозные процессы.

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