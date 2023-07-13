Что случится с организмом, если есть яблоки каждый день

Польза яблок подтвердила не одно исследование, в них действительно много витаминов и железа.

Одно большое яблоко содержит пять граммов клетчатки и множество других полезных питательных веществ, в частности кальций, магний, фосфор, калий, витамин С и витамин А. Яблоки также являются одними из самых доступных фруктов, их можно приобрести в большинстве продуктовых магазинов круглый год.

О преимуществах ежедневного перекуса яблоками рассказали диетологи для издания Parade.

При регулярном потреблении питательные вещества в яблоке могут принести пользу организму. Если вы ежедневно заменяете перекус, не содержащий питательных веществ, яблоком, вы, скорее всего, заметите разницу.

Настройка работы желудочно-кишечного тракта

Мия Сын, врач-диетология и автор книги "В основном на растительной основе", говорит: "Яблоки являются хорошим источником клетчатки, которая важна для нормализации пищеварения". Она добавила, что клетчатка помогает пище двигаться через пищеварительную систему.

Алисса Боссе, врач-диетология в Центральной медицинской помощи штата Огайо, также говорит, что клетчатка в яблоках помогает пищеварению и активно предотвращает запоры.

“Яблоки также являются источником особого типа клетчатки, называемой пребиотиками, и действующей как пища для выборочного питания полезных бактерий в кишечнике. В результате увеличивается как разнообразие, так и количество полезных бактерий, которые являются двумя маркерами здорового кишечника», — добавляет Сын.

Снижение уровня "плохого холестерина"

И Сын, и Босс утверждают, что растворимая клетчатка в яблоках связана со снижением уровня холестерина ЛПНП. "ЛПНП-холестерин (липопротеиды низкой плотности) иногда называют вашим "плохим холестерином", потому что если его в крови слишком много, это может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта", — говорит Боссе, объясняя, почему это так важно.

Одно научное исследование показало, что у взрослых с умеренно высоким уровнем холестерина, потреблявших два яблока в день, наблюдалось заметное снижение уровня холестерина ЛПНП, а следовательно, риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Содействие здоровой потере веса

Если потеря веса является одной из ваших целей, употребление яблок ежедневно может пойти вам на пользу. Сын говорит, что это связано с тем, что клетчатка в яблоках хорошо насыщает ваш организм. Одно научное исследование показало, что женщины с избыточным весом, которые перекусывали тремя яблоками (или грушами) в день, потеряли больше веса за 12 недель, чем женщины с избыточным весом, которые перекусывали овсяным печеньем.

Снижение риска некоторых видов рака

Научные исследования показывают связь между употреблением яблок и снижением риска некоторых видов рака. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов в яблоках. Антиоксиданты защищают организм от губительного действия свободных радикалов, избежать которых невозможно. Яблоки содержат антиоксидант кверцетин, который особенно сильно уменьшает воспаление и поддерживает иммунную систему.

Снижение риска диабета

Несмотря на природное содержание фруктозы (фруктового сахара), потребление яблок ежедневно связано с понижением риска развития диабета 2 типа. В одном научном исследовании, которое учитывало 10 000 человек, регулярно евшие яблоки имели меньшую вероятность развития диабета 2 типа, чем люди, которые не ели яблок регулярно.

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