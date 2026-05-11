Что случится с почками, если пить кофе каждое утро

В умеренных количествах кофе положительно действует на организм, в частности, придает энергии и бодрости, а также снижает риск развития различных болезней. Но недавнее исследование, проведенное специалистами, показало, что напиток влияет на работу почек.

Об этом пишет Verywellhealth.

Кофе считается естественным мочегонным средством, веществом, заставляющим организм выводить избыток соли и воды с мочой. Это означает, что стимулирующее действие кофе увеличивает скорость фильтрации крови почками и наполнение мочевого пузыря.

Кроме того, регулярное употребление кофе связано с более низким риском развития хронической болезни почек. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов в кофе, помогающих снизить окислительный стресс во всем организме.

Сколько кофе можно пить в день

По данным экспертов, три чашки эспрессо эквивалентны 300 мг кофеина. Медики советуют не превышать норму в 400 миллиграммов кофеина в день, а беременным и кормящим женщинам лучше снизить его до 300 миллиграммов.

Впрочем, авторы исследования теперь настаивают, что количество кофеина необходимо снизить до 200 мг в день, ведь предварительные расчеты безопасны для людей с быстрым метаболизмом.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление кофе — независимо от того, пьете ли вы его с кофеином или без кофеина — фундаментально изменяет микробный ландшафт кишечника.

