Что случится с телом, если каждый день проходить 12 тысяч шагов: ученые назвали потрясающие преимущества

12 тысяч шагов каждый день / © Unsplash

Реклама

Регулярные длительные прогулки пешком могут радикально изменить работу внутренних органов, тканей и нервной системы. Ежедневная быстрая ходьба на расстояние около 10 километров — около 12 или 14 тысяч шагов, запускает в организме сложный процесс ремоделирования.

Через полгода таких прогулок начинается клеточное омоложение организма. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на ScienceDirect.

Как изменится организм и тело, если ходить по 12 тысяч шагов

Уже через полгода регулярных прогулок по 12–14 тысяч шагов ваш организм начнет гарантированно омолаживаться, а процесс старения замедлится. Организм адаптируется к нагрузкам на каждом этапе — от первых минут ходьбы до месяцев регулярных тренировок.

Реклама

Биологическая трансформация организма происходит равномерно. Сначала начинает сжигаться жир, облегчается работа сердца и расширяются сосуды. У мозга возрастает уровень эндорфинов и нейротрофического фактора BDNF. В то же время нетренированные мышцы получают микротрещины в саркомерах и приток лейкоцитов, поэтому на следующий день вы будете чувствовать крепатуру.

В течение 1-2 недель активного хождения происходит ферментативная и жидкостная адаптация. Почки начинают удерживать натрий и воду, увеличивая объем плазмы крови на 10–20%. Разжижение приводит к снижению плотности крови и более эффективной работе сердца. Уменьшается нагрузка на поджелудочную.

На этапе 1-3 месяцев активного хождения по 12 тысяч шагов происходит замена «аппаратного обеспечения» на уровне тканей:

мышечная ткань начинает сжигать в несколько раз больше жира;

порог усталости повышается;

прорастают новые капилляры сосудов;

увеличивается выработка эритроцитов в костном мозге;

утолщается костный матрикс;

хрящевые клетки получают большое количество питательных веществ и кислорода.

Однако уже через 6 месяцев активных пеших прогулок результаты могут вас действительно удивить — длительная активность меняет паттерны метилирования ДНК — гены, ответственные за системное воспаление, рост опухолей и ожирение, отключаются, а коды метаболической эффективности и угнетения опухолей включаются.

Реклама

Объем висцерального жира уменьшается, а также снижается уровень воспалительных процессов.

Масштабное клиническое исследование с участием 400 тысяч человек, проведенное Университетом Лестера, подтвердило, что быстрая ходьба активирует фермент теломеразу, который восстанавливает и защищает теломеры лейкоцитов от сокращения. Благодаря этому биологический возраст активных «пешеходов» в среднем возрасте может оставаться до 16 лет младше по сравнению со сверстниками, которые ведут сидячий образ жизни.

Ежедневные нагрузки запускают ряд параллельных процессов, оптимизирующих работу всего тела. Это, в частности, улучшенная работа сердца и сосудов, регуляция метаболизма и сжигания жира, образование новых нейронных связей и укрепление нервов.

Согласно исследованиям, люди, которые регулярно ходят пешком:

Реклама

быстрее обрабатывают информацию;

имеют лучшую кратковременную память;

реже страдают от депрессии;

сталкиваются с меньшим риском когнитивного ухудшения в старости.

Также регулярные пешие прогулки улучшат ваш сон и снизят уровень вредного кортизола, стимулируют синтез коллагена и улучшат цвет кожи лица.

Сколько калорий сжигают 10 тысяч шагов

Напомним, что ходьба — это доступный и эффективный способ укрепить здоровье сердца, иммунитет и снизить уровень стресса. Популярная рекомендация проходить 10 тысяч шагов в день позволяет сжечь примерно 300–600 калорий, но точная цифра индивидуальна и зависит от веса, возраста, скорости и рельефа местности, где вы ходите.

Поэтому активность необходимо сочетать со сбалансированным питанием, в частности с контролем калорийности.

Чтобы сжигать больше калорий, эксперты советуют оптимизировать прогулки: увеличивать темп до 100–130 шагов в минуту, выбирать маршруты с подъемами или неровной поверхностью и использовать утяжелители.

Реклама

Новости партнеров