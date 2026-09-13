Что стареет быстрее всего в человеческом организме: ответ ученых

Старение организма человека происходит неравномерно / © pixabay.com

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Ученые выяснили, что старение человеческого организма происходит неравномерно на протяжении всей жизни и ускоряется в определенные периоды.

Об этом пишет Popular Mechanics.

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Люди начинают стареть сразу после рождения, но, как показывает исследование, не все органы стареют одинаково. Ученые выяснили, что учащенное старение тела человека начинается примерно в возрасте 50 лет.

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Исследование показало, что некоторые ткани, например, кровеносные сосуды, стареют быстрее других, и ученые также идентифицировали белки, ответственные за ускоренный процесс старения.

Ученые говорят, что на основании изменения белков, связанных с старением, они смогли описать процесс старения организма человека на уровне органов. Исследование показало, что кровеносные сосуды, в случае достижения человеком 50 лет, начинают стареть быстрее других органов.

В ходе исследования ученые собрали образцы тканей основных органов у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет, умерших от несчастного случая, вызванного черепно-мозговой травмой. Анализ тканей показал, что разные органы старели с разной скоростью.

К примеру, надпочечники, производители гормонов, начинали стареть уже в возрасте 30 лет. Также ученые выявили увеличение уровня 48 белков, связанных с появлением болезней, по мере того, как образцы тканей демонстрировали тенденцию к старению.

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Ученые также выявили сильнейшие изменения уровня белков в возрасте 45 и 55 лет. Одно из самых значительных изменений произошло в аорте, и ученые предполагают, что кровеносные сосуды переносят ускоряющие старение молекулы по всему организму.

Понимание того, что стареет быстрее всего в человеческом организме, дает врачам уникальный шанс. В будущем обычный анализ крови поможет выявить людей, стареющих опережающими темпами.

Это позволит предотвратить болезнь Альцгеймера или сердечные патологии еще до того, как они станут необратимыми.

Ранее ученые выяснили, что хроническое недосыпание и чрезмерная продолжительность сна могут значительно ускорять биологическое старение внутренних органов человека.

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