Что стоит есть для долголетия: 7 продуктов, помогающих стареть здоровее

Авокадо и помидоры / © Unsplash

Регулярное употребление продуктов с антиоксидантами и противовоспалительными свойствами может помочь поддерживать кожу и общее здоровье во время старения. Волшебной «антивозрастной диеты» не существует, но эксперты называют семь продуктов, которые демонстрируют наиболее убедительные эффекты.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Авокадо

Авокадо давно стало ингредиентом в косметике, но исследования показывают и пищевые преимущества. В небольшом эксперименте, опубликованном в журнале Cosmetic Dermatology, женщины, которые ежедневно ели авокадо в течение восьми недель, имели заметное улучшение эластичности и упругости кожи. Это связывают с содержанием мононенасыщенных жиров и каротиноидов — антиоксидантов, уменьшающих влияние окислительного стресса.

Помидоры

Помидоры содержат витамин С и ряд антиоксидантов. Исследование 2001 года показало, что регулярное употребление томатной пасты повышает устойчивость кожи к солнечным ожогам уже через три месяца. Эксперты объясняют это защитным действием природных пигментов.

Ягоды

Клубника, черника, малина и ежевика содержат антиоксиданты, которые могут уменьшать повреждения кожи от ультрафиолета и загрязнения. Предыдущие работы также связывают ягоды со снижением риска сердечных болезней и некоторых видов рака.

Темный шоколад

Шоколад с содержанием какао от 70% может способствовать лучшему кровотоку в коже и обеспечивать определенную защиту от воздействия ультрафиолета. Молочный шоколад такого эффекта не имеет, а избыток сахара, наоборот, может ускорять появление морщин.

Зеленый чай

Зеленый чай насыщен полифенолами, которые могут уменьшать воспаление и помогать защищать клетки от повреждений. Соединение EGCG продемонстрировало способность уменьшать воспаленность кожи и влияние бактерий, вызывающих акне. В то же время специалисты отмечают: нужны дополнительные исследования, чтобы определить оптимальные количества чая.

Жирная рыба

Лосось, сардины и другая жирная рыба являются источниками омега-3 кислот, которые поддерживают здоровье сердца и могут помочь замедлить возрастную потерю мышечной массы. Диетологи отмечают: достаточное количество белка — ключевой фактор для поддержания тканей с возрастом.

Миндаль

Миндаль содержит полезные жиры и клетчатку и может стать частью антивозрастного рациона. Исследование 2021 года показало, что ежедневное употребление миндаля может уменьшать морщины и пигментацию у женщин в постменопаузе. Ученые отмечают, что нужны дополнительные данные для более широких выводов.

В целом именно продукты с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами лучше всего помогают защитить кожу от окислительного повреждения. При этом ключевым остается не отдельный «волшебный» ингредиент, а регулярное употребление цельных продуктов и сбалансированный рацион.

Напомним, ранее специалисты назвали консервированные продукты, которые благодаря клетчатке и полезным жирам поддерживают здоровье сердца.