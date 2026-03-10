ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Что стоит хранить в морозилке: 5 замороженных продуктов, полезных для здоровья

Замороженные продукты могут быть не менее питательными, чем свежие. Эксперты назвали пять вариантов, которые стоит всегда держать в морозилке для здорового питания и контроля калорий.

Запасы полезной еды дома помогают легче придерживаться сбалансированного рациона. Одним из практичных решений могут быть замороженные продукты — при правильном выборе они сохраняют питательные вещества и остаются низкокалорийными.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Эксперты выделяют несколько категорий замороженных продуктов, которые могут стать полезным дополнением к ежедневному меню.

  • Замороженные фрукты и овощи

Фрукты и овощи в замороженном виде считаются одним из лучших вариантов для морозильной камеры. Они содержат мало калорий, но при этом обеспечивают организм витаминами и минералами.

Исследования показывают, что после быстрой заморозки такие продукты сохраняют почти тот же уровень питательных веществ, что и свежие. Иногда их пищевая ценность даже выше, ведь замораживание происходит сразу после сбора урожая.

Кроме того, замороженные фрукты и овощи удобны в использовании: их часто продают уже нарезанными, что сокращает время приготовления. Их можно добавлять в смузи или готовить так же, как и свежие продукты.

  • Готовые замороженные блюда

Готовые к употреблению блюда могут быть удобным вариантом для людей, стремящихся контролировать вес. Многие из них продаются в порционной упаковке, что помогает ограничить количество потребляемых калорий.

По результатам некоторых исследований, использование предварительно упакованных порционных блюд может способствовать большей потере жира по сравнению со стандартными диетическими подходами. В то же время эксперты советуют обращать внимание на состав — некоторые замороженные блюда могут содержать много натрия.

  • Замороженное мясо

Мясо является важным источником белка, который помогает дольше чувствовать сытость. Белок также играет роль в использовании организмом энергии, что может способствовать контролю веса.

Как и овощи, мясо, которое быстро замораживают после приготовления или обработки, обычно сохраняет значительную часть питательных веществ. Для сбалансированного рациона специалисты советуют выбирать нежирные виды — курицу, индейку или рыбу.

  • Растительные альтернативы мясу

В отделах замороженных продуктов все чаще появляются растительные заменители мяса — например, вегетарианские бургеры или альтернативы курятине.

Многие из них содержат значительное количество белка и могут быть менее калорийными, чем традиционное мясо. Однако эксперты рекомендуют внимательно читать состав таких продуктов, ведь некоторые варианты могут содержать добавленный сахар или много углеводов.

  • Низкокалорийные замороженные десерты низкокалорийные десерты

Даже во время контроля веса не обязательно полностью отказываться от сладкого. В продаже есть замороженные десерты с низким содержанием калорий и добавленного сахара.

Среди популярных вариантов — фруктовые батончики или десерты на основе греческого йогурта. Многие из них содержат около 100 калорий на порцию и относительно небольшое количество сахара.

Эксперты советуют выбирать продукты, основой которых являются фрукты или нежирные молочные ингредиенты, а также обращать внимание на состав и пищевую ценность.

