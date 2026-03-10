Что стоит хранить в морозилке: 5 замороженных продуктов, полезных для здоровья

Морозилка / © Credits

Реклама

Запасы полезной еды дома помогают легче придерживаться сбалансированного рациона. Одним из практичных решений могут быть замороженные продукты — при правильном выборе они сохраняют питательные вещества и остаются низкокалорийными.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Эксперты выделяют несколько категорий замороженных продуктов, которые могут стать полезным дополнением к ежедневному меню.

Реклама

Замороженные фрукты и овощи

Фрукты и овощи в замороженном виде считаются одним из лучших вариантов для морозильной камеры. Они содержат мало калорий, но при этом обеспечивают организм витаминами и минералами.

Исследования показывают, что после быстрой заморозки такие продукты сохраняют почти тот же уровень питательных веществ, что и свежие. Иногда их пищевая ценность даже выше, ведь замораживание происходит сразу после сбора урожая.

Кроме того, замороженные фрукты и овощи удобны в использовании: их часто продают уже нарезанными, что сокращает время приготовления. Их можно добавлять в смузи или готовить так же, как и свежие продукты.

Готовые замороженные блюда

Готовые к употреблению блюда могут быть удобным вариантом для людей, стремящихся контролировать вес. Многие из них продаются в порционной упаковке, что помогает ограничить количество потребляемых калорий.

Реклама

По результатам некоторых исследований, использование предварительно упакованных порционных блюд может способствовать большей потере жира по сравнению со стандартными диетическими подходами. В то же время эксперты советуют обращать внимание на состав — некоторые замороженные блюда могут содержать много натрия.

Замороженное мясо

Мясо является важным источником белка, который помогает дольше чувствовать сытость. Белок также играет роль в использовании организмом энергии, что может способствовать контролю веса.

Как и овощи, мясо, которое быстро замораживают после приготовления или обработки, обычно сохраняет значительную часть питательных веществ. Для сбалансированного рациона специалисты советуют выбирать нежирные виды — курицу, индейку или рыбу.

Растительные альтернативы мясу

В отделах замороженных продуктов все чаще появляются растительные заменители мяса — например, вегетарианские бургеры или альтернативы курятине.

Реклама

Многие из них содержат значительное количество белка и могут быть менее калорийными, чем традиционное мясо. Однако эксперты рекомендуют внимательно читать состав таких продуктов, ведь некоторые варианты могут содержать добавленный сахар или много углеводов.

Низкокалорийные замороженные десерты низкокалорийные десерты

Даже во время контроля веса не обязательно полностью отказываться от сладкого. В продаже есть замороженные десерты с низким содержанием калорий и добавленного сахара.

Среди популярных вариантов — фруктовые батончики или десерты на основе греческого йогурта. Многие из них содержат около 100 калорий на порцию и относительно небольшое количество сахара.

Эксперты советуют выбирать продукты, основой которых являются фрукты или нежирные молочные ингредиенты, а также обращать внимание на состав и пищевую ценность.

Реклама

Напомним, большинство из нас думает, что любимые продукты можно без опасений сочетать с куском хлеба. Однако ученые предупреждают: если неправильно комбинировать пищу, то это может негативно повлиять на ваше здоровье. И вот шесть самых распространенных сочетаний с хлебом, которые считаются опасными.