Что стоит изменить в 30 лет, чтобы чувствовать себя прекрасно в 70

Здоровый образ жизни / © udoktora.net

Реклама

От бодрой 15-минутной прогулки до налаженного режима сна — внедрение внедрения этих простых шагов в возрасте от 30 до 40 лет закладывает фундамент для сохранения отличной физической формы и ясности ума даже в почтенные 70 лет.

Об этом пишет BBC News Украина.

С наступлением восьмого десятка жизни человек обычно испытывает постепенное снижение жизненных сил, ограничение подвижности суставов, а также умеренное ухудшение когнитивных способностей по сравнению с молодостью. Часто меняется цикл сна: вечерняя сонливость наступает раньше, а утреннее пробуждение — также раньше привычного. Кроме того, статистически вероятно, что в этом возрасте уже будет диагностировано по крайней мере одно хроническое заболевание.

Реклама

Однако современные ученые-геронтологи убеждены, что такой сценарий не является суровым приговором.

«Большинство людей имеют реальный шанс дожить до 90 или даже 95 лет, сохраняя при этом хорошее здоровье, если они оптимизируют свой образ жизни», — утверждает Эрик Верден, президент Института исследования старения Бакка, Калифорния.

Он добавляет, что это кардинально отличается от текущей ситуации, когда большинство людей чувствуют себя здоровыми только до 65-70 лет, после чего начинаются болезни и другие проблемы старости.

Хотя Верден подчеркивает, что никогда не поздно изменить образ жизни — увеличить физическую активность, скорректировать питание или уменьшить потребление алкоголя — наиболее ощутимых результатов можно достичь, начав эти позитивные изменения как можно раньше.

Реклама

Ученые особо выделяют возрастной промежуток от 30 до 40 лет как ключевой период. Именно в это десятилетие многие физиологические системы, в частности мышечная сила, плотность костей и метаболическая регуляция, начинают демонстрировать первые признаки старения.

«Это десятилетие критически важно для закрепления поведенческих привычек, которые обеспечивают долгосрочную устойчивость организма», — отмечает Жоау Пассос, профессор физиологии из Центра старения Когод при Клинике Майо, Миннесота.

Для понимания потенциальных возможностей здорового долголетия исследователи часто изучают группы людей, которые выходят за рамки общепринятых тенденций. Яркий пример — мастера-спортсмены в возрасте от 35 лет и старше, которые продолжают регулярно участвовать в соревнованиях по бегу, велоспорту и другим дисциплинам, часто до 60 лет и дольше.

Эксперты считают, что физический пик после 30 лет является решающим для обеспечения крепкой формы в дальнейшей жизни.

Реклама

Пол Морган, старший преподаватель по питанию и метаболизму в Манчестерском столичном университете, объясняет, что траектория старения у многих из этих спортсменов является исключительной: она характеризуется высоким пиком сердечно-сосудистой и мышечной функции, а также отсроченным функциональным спадом.

«Они имеют дополнительный резерв, который служит мощным защитным барьером в среднем возрасте», — заключает Морган.

Этот опыт полезен для каждого. Морган советует: чтобы максимизировать шансы на успешное старение, следует стремиться к лучшей физической форме между 30 и 40 годами, уделяя внимание пиковой аэробной способности, гибкости и мышечной силе.

Одной из самых больших угроз для людей старше 70 лет является риск падений, что связано со снижением ловкости и ограничением движений в суставах.

Реклама

«Мышечные группы нижних конечностей, которые отвечают за движение, играют ключевую роль в поддержании независимости и здоровья в старости, — отмечает Морган, — На них следует сосредоточиться особенно».

Занятия спортом являются прекрасным инструментом для этого. Исследования подтверждают, что ракетковые виды спорта (теннис, бадминтон) ассоциируются с большей продолжительностью жизни. Японское исследование 2025 года подтвердило пользу велоспорта: пожилые люди, которые регулярно ездят на велосипеде, реже нуждаются в длительном уходе и меньше рискуют преждевременно умереть.

Известно, что бег более 75 минут в неделю может замедлять определенные аспекты старения. Однако марафонские дистанции требуют осторожности: чрезмерные физические нагрузки могут ускорять некоторые аспекты биологического старения.

Даже пять минут умеренной или интенсивной активности ежедневно способствуют замедлению старения мозга. Адити Гуркар, доцент медицины из Питтсбургского университета, утверждает, что улучшить перспективы старения может каждый, следуя простым рекомендациям.

Реклама

«Даже бодрая 15-минутная прогулка после еды может иметь значительный положительный эффект», — говорит она.

Так же как мы укрепляем сердце и мышцы в 30, следует заботиться и о мозге. Регулярное посещение стоматолога, качественная чистка зубов, отказ от курения и ограничение сладкого помогают сохранить когнитивные функции.

Сбалансированный рацион с минимумом сахара, уменьшение потребления алкоголя и стабильный режим сна являются ключевыми для предотвращения уменьшения объема мозга и риска деменции.

«Регулярность сна критически важна. Даже одна бессонная ночь меняет метаболизм и снижает силу воли придерживаться здоровых привычек», — отмечает Верден.

Реклама

Ваши 30 — отличное время для пересмотра пищевых привычек. Интервальное голодание, даже в умеренной схеме 12:12, способствует восстановлению организма. Верден объясняет: «Когда вы едите — строите, когда голодаете — ремонтируете».

Увеличение потребления фруктов и овощей, особенно каротиноидов, защищает клетки от оксидативного стресса и замедляет старение.

Формирование здоровых привычек после 30 лет может предотвратить или отсрочить клеточные изменения, которые приводят к ухудшению здоровья. Пассос отмечает, что выбор в возрасте 30+ имеет долговременное влияние на процесс старения.

Исследования, как Фрамингемское и исследования медсестер, доказывают: люди с более здоровым образом жизни в среднем возрасте имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивного спада и общей физиологической слабости даже через десятилетия.

Реклама

«Поддерживая здоровое поведение в 30 лет, мы можем предотвратить или отсрочить незаметные клеточные изменения, которые со временем приводят к функциональному упадку к 70 годам», — объясняет Пассос.

Хотя в 30 лет вы можете чувствовать себя неуязвимыми, биологические часы работают для всех. Но если исключить алкоголь, найти доступную спортивную активность, установить четкий график сна и давать организму время на восстановление, ваши суставы, мышцы, сердце и мозг отблагодарят крепким здоровьем в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, что исследователи обнаружили, что люди, которые дожили до 100 лет, имеют меньше серьезных диагнозов, чем их ровесники.