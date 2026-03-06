Что стоит пить для здоровья волос, суставов и кожи: эксперты назвали 6 полезных напитков

Сок / © Associated Press

Коллаген — один из главных белков, поддерживающий упругость кожи, здоровье волос и нормальную работу суставов. Однако с возрастом организм вырабатывает его меньше, поэтому важную роль играет рацион. Некоторые напитки могут помочь поддержать естественную выработку коллагена.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Костный бульон

Костный бульон считается одним из самых известных источников коллагена. Поскольку этот белок естественно содержится в тканях животных — в частности в говядине, курице и рыбе — во время длительной варки он переходит в бульон.

По данным исследований, одна чашка такого бульона может содержать примерно 4 грамма коллагена. При этом точное количество зависит от вида костей и способа приготовления.

Молоко

Молоко не является прямым источником коллагена, однако содержит полноценный белок. Благодаря аминокислотам, в частности пролину и глицину, организм может использовать молочные продукты для синтеза собственного коллагена.

Некоторые исследования показывают, что эти соединения могут поддерживать эластичность кожи и здоровье суставов.

Соевое молоко

Для людей, которые не потребляют молочные продукты, альтернативой может быть соевое молоко. Оно также содержит полноценный белок и изофлавоны.

Научные работы предполагают, что эти вещества могут стимулировать выработку коллагена и положительно влиять на состояние кожи, в частности уменьшать признаки фотостарения.

Зеленый сок

Напитки из листовой зелени — шпината, капусты кейл, мангольда или листовой капусты — содержат витамин С, аминокислоты и другие питательные вещества, которые участвуют в синтезе коллагена.

Исследования показывают, что зеленые овощи могут способствовать регенерации тканей и замедлению процессов старения кожи. В то же время во время отжима сока часть питательных веществ может теряться.

Цитрусовый сок

Цитрусовые фрукты богаты витамином С — одним из ключевых элементов, необходимых для образования коллагена. Именно дефицит этого витамина может приводить к проблемам с заживлением ран.

Некоторые экспериментальные исследования на животных также показали, что цитрусовые соки могут иметь антивозрастной эффект, в частности способствовать уменьшению морщин. Однако для подтверждения этого влияния нужны дополнительные исследования на людях.

Ягодные смузи

Клубника, малина и ежевика содержат много витамина С, поэтому смузи на их основе могут помочь поддержать синтез коллагена.

Некоторые исследования также указывают, что регулярное потребление ягод может способствовать заживлению кожи и повышению уровня коллагена.

Что еще помогает поддерживать коллаген

Кроме рациона, на уровень коллагена влияет образ жизни. Специалисты советуют:

придерживаться сбалансированного питания с достаточным количеством белка

ограничивать добавленный сахар

высыпаться

контролировать уровень стресса

не курить и ограничивать алкоголь

защищать кожу от чрезмерного солнечного воздействия

Также иногда используют добавки с коллагеновыми пептидами в форме капсул или порошка. Впрочем, перед их приемом стоит проконсультироваться с врачом.

