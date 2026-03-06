ТСН в социальных сетях

Здоровье
72
3 мин

Что стоит пить для здоровья волос, суставов и кожи: эксперты назвали 6 полезных напитков

Дефицит коллагена может влиять на состояние кожи, волос и суставов. Специалисты назвали шесть напитков, которые содержат питательные вещества для поддержания его выработки.

София Бригадир
Коллаген — один из главных белков, поддерживающий упругость кожи, здоровье волос и нормальную работу суставов. Однако с возрастом организм вырабатывает его меньше, поэтому важную роль играет рацион. Некоторые напитки могут помочь поддержать естественную выработку коллагена.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

  • Костный бульон

Костный бульон считается одним из самых известных источников коллагена. Поскольку этот белок естественно содержится в тканях животных — в частности в говядине, курице и рыбе — во время длительной варки он переходит в бульон.

По данным исследований, одна чашка такого бульона может содержать примерно 4 грамма коллагена. При этом точное количество зависит от вида костей и способа приготовления.

  • Молоко

Молоко не является прямым источником коллагена, однако содержит полноценный белок. Благодаря аминокислотам, в частности пролину и глицину, организм может использовать молочные продукты для синтеза собственного коллагена.

Некоторые исследования показывают, что эти соединения могут поддерживать эластичность кожи и здоровье суставов.

  • Соевое молоко

Для людей, которые не потребляют молочные продукты, альтернативой может быть соевое молоко. Оно также содержит полноценный белок и изофлавоны.

Научные работы предполагают, что эти вещества могут стимулировать выработку коллагена и положительно влиять на состояние кожи, в частности уменьшать признаки фотостарения.

  • Зеленый сок

Напитки из листовой зелени — шпината, капусты кейл, мангольда или листовой капусты — содержат витамин С, аминокислоты и другие питательные вещества, которые участвуют в синтезе коллагена.

Исследования показывают, что зеленые овощи могут способствовать регенерации тканей и замедлению процессов старения кожи. В то же время во время отжима сока часть питательных веществ может теряться.

  • Цитрусовый сок

Цитрусовые фрукты богаты витамином С — одним из ключевых элементов, необходимых для образования коллагена. Именно дефицит этого витамина может приводить к проблемам с заживлением ран.

Некоторые экспериментальные исследования на животных также показали, что цитрусовые соки могут иметь антивозрастной эффект, в частности способствовать уменьшению морщин. Однако для подтверждения этого влияния нужны дополнительные исследования на людях.

  • Ягодные смузи

Клубника, малина и ежевика содержат много витамина С, поэтому смузи на их основе могут помочь поддержать синтез коллагена.

Некоторые исследования также указывают, что регулярное потребление ягод может способствовать заживлению кожи и повышению уровня коллагена.

Что еще помогает поддерживать коллаген

Кроме рациона, на уровень коллагена влияет образ жизни. Специалисты советуют:

  • придерживаться сбалансированного питания с достаточным количеством белка

  • ограничивать добавленный сахар

  • высыпаться

  • контролировать уровень стресса

  • не курить и ограничивать алкоголь

  • защищать кожу от чрезмерного солнечного воздействия

Также иногда используют добавки с коллагеновыми пептидами в форме капсул или порошка. Впрочем, перед их приемом стоит проконсультироваться с врачом.

