Что такое аллергия на холод: как проявляется и чем лечить

Если проявления холодовой аллергии длятся долго, следует непременно обращаться к врачу.

Кожа человек может реагировать на холод и мороз потрескавшимися губами, сухостью рук и покраснением открытых участков тела. Однако некоторые симптомы могут свидетельствовать о холодовой аллергии, которую следует уже лечить.

Об этом рассказала врач-аллерголог медицинской сети "Добробут" Наталья Москвина, сообщает "Украинская правда".

Существует ли аллергия на холод

Так называемая аллергия на холод действительно существует, хотя является нечастым явлением. Это "холодовая крапивница", которая появляется после контакта с холодом на руках, ногах, лице или вообще на всем теле.

Симптомы аллергии на холод могут быть разовые и пройти, когда человек с холодной улицы зайдет в теплое помещение. Но если проявления такой аллергии продолжаются долго, возникают каждый год или человек заметил угрожающие симптомы, следует обязательно обращаться к врачу.

"Холодовая крапивница неизлечима, но ее можно поддерживать в ремиссии. Пациент должен преждевременно начинать принимать антигистаминные препараты, которые ему прописывает врач. Также можно использовать защитный крем на открытые участки тела", — рассказала Москвина.

Аллергия на холод – симптомы, как проявляется

Самые распространенные симптомы аллергии на холод:

покраснение кожи;

появление волдырей и ранок, которые чешутся;

отек конечностей.

"Это может быть как на открытых, так и на закрытых участках тела. Может появляться сразу после того, как пациент выходит во двор, иногда появляется через некоторое время. Обычно оно очень чешется, иногда может быть даже отек тела", – объяснила врач.

Она также сообщила, что чаще всего холодовая аллергия встречается у детей, ведь у них более тонкий гидролипидный слой кожи и чаще возникает сухость. Также эта аллергия может чаще проявляться у людей, которые в морозы носят слишком легкую одежду.

Аллергия на холод – крапивница/Фото: Global Allergy & Airways Patient Platform

С чем можно спутать холодовую аллергию

Москвина рассказала, что самые распространенные жалобы пациентов в холодное время года свидетельствуют об иритативном дерматите, который люди ошибочно считают аллергией.

"Это сыпь, которая появляется на открытых участках тела, очень часто на руках, иногда на лице. Это не совсем аллергия, это раздражение поверхностных слоев кожи вследствие воздействия мороза, холодного воздуха, перепада температуры", — объяснила аллерголог.

Симптомы иритативного дерматита

Иритативный дерматит проявляется сухостью кожи, сыпью, шелушением, иногда возникают трещины, зуд, может быть чувство жжения. Это самые частые жалобы, с которыми обращаются пациенты, однако это еще не аллергия на холод.

"При дерматите кожа изменена всегда, даже когда пациент заходит в помещение. Крапивница возникает и проходит, после нее кожа не изменена", – отметила врач.

Иритативный дерматит в холодное время чаще всего возникает у людей со светлой кожей. На это влияет и наследственность, генетическая предрасположенность к сухости кожи.

Главное лечение иритативного дерматита – увлажнение и защита. Москвина отметила, что существуют специальные кремы, которые образуют защитную пленочку, и кожа не страдает от холода.

Холодный паникулит

С холодовой аллергией часто путают холодовой паникулит – нарушение функций работы подкожной жировой клетчатки. Это связано с воздействием холода. Чаще случается у младенцев и маленьких детей.

Симптомы холодового паникулита – покраснение щек и подбородка, узелки или бляшки (округлые образования под кожей) на открытых участках тела. Обычно возникает через 48-72 часа после воздействия холода.

"Паникулит чаще возникает у маленьких детей на открытых участках тела, в частности, когда они контактируют с каким-то металлом, например замочек на бодике", — отметила аллерголог.

Как лечить холодовую аллергию

Чтобы вылечить аллергию на холод, следует обратиться за помощью к врачу, который сможет оценить состояние и предложить лечение.

Пациенты с холодовой крапивницей должны принимать противоаллергические препараты и защищать кожу от холода.

"Иногда антигистаминные препараты в обычной дозе не помогают, пациенты разочаровываются, а на самом деле просто нужна терапия в большем объеме или комбинированный препарат", – говорит Москвина.

Как побороть холодовую аллергию

Есть дополнительные рекомендации, актуальные для людей с иритативным дерматитом и холодовой крапивницей. Так, надо использовать кремы, которые образуют защитную пленку.

"Это может быть любой колд-крем (крем для защиты кожи от ветра и мороза – ред). Он наносится на открытые участки тела за 15 минут до контакта с холодным воздухом", – рассказала врач.

Следует увлажнять кожу специальным лосьоном или кремом. Желательно, чтобы эти средства прописал врач. Надо использовать гигиеническую помаду для губ, одевать перчатки и вообще одеваться потеплее.

Что нельзя делать, когда аллергия на холод

Во время аллергии на холод или иритативного дерматита нельзя:

расчесывать, раздирать кожу. Следует использовать заживляющие бальзамы, которые пропишет врач;

долго контактировать с водой, чтобы облегчить зуд;

наносить крем и сразу выходить на свежий воздух;

долго находиться на холоде, перемерзать;

использовать народные методы: протирать уксусом, спиртом, барсучьим жиром, медом, делать компрессы, пить отвары и т.п.;

мыться в горячей или холодной воде.

Как отличить аллергию на холод от обморожения

Обморожение у человека возникает из-за длительного контакта с низкой температурой. Оно вызывает длительные симптомы и всегда отличается болевым синдромом.

Если вы заметили пузырьки, резкую боль, синюшность кожи, то следует обязательно обратиться за помощью.

Симптомы обморожения / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Напомним, в Минздраве объясняли, как распознать переохлаждение и какую медицинскую помощь нужно предоставить пострадавшему, чтобы не навредить.

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