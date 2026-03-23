- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 2 мин
Что такое астения или откуда берется истощение даже после отдыха
Общая слабость охватывает весь организм — человек может испытывать выраженную усталость и истощение.
Астения, или астенический синдром — это состояние постоянной общей слабости организма, который является распространенным симптомом многих острых и хронических заболеваний и не проходит после отдыха. Она может развиваться как побочный эффект некоторых лекарственных средств.
В переводе с древнегреческого астения — это «бессилие». Медики описывают астенический синдром как недостаток энергии.
Когда случается
Начинается в осенне-зимний период, сколько бы человек ни отдыхал — силы не возвращаются. Настроение и самочувствие портятся, а подняться утром с кровати очень тяжело. Иногда, чтобы справиться с этой усталостью, достаточно как следует выспаться, провести выходные на открытом воздухе или недельный отпуск.
Проявления астении:
Постоянное чувство усталости
Раздражительность, нервозность
Внезапные смены настроения
Повышенная эмоциональная чувствительность
Ухудшение памяти, концентрации
Нарушение сна, дневная сонливость
Невозможность полноценно восстановить силы даже после продолжительного отдыха
Гиперестезия: повышенная чувствительность к яркому свету, громким звукам и запахам.
Телесные проявления: учащенное сердцебиение, потливость, головные боли, общее плохое самочувствие и дискомфорт
Какие ощущения сопровождают астению
В зависимости от причины астения может проявляться локальной слабостью или общей слабостью всего тела.
Локальная слабость при астении возникает в отдельных участках тела, например, в руках или ногах. Это не паралич, который означает полную невозможность движения. Но человек с локальной слабостью вследствие астении может чувствовать, что для выполнения движений ему приходится прилагать значительные усилия.
На участках с локальной слабостью также могут наблюдаться дополнительные симптомы, в частности:
мышечные спазмы или судороги
дрожь или тремор
замедленные или задержанные движения
Как лечить астенический синдром
Если на фоне общей слабости появляется сильная резкая боль в груди, одышка, проблемы со зрением, речью, головокружение, спутанность сознания или онемение любой части тела следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Поскольку астения — не заболевание, а симптом, то лечить нужно причину ее возникновения.
Если повышенная утомляемость связана со образом жизни, то рекомендуем позаботиться о сбалансированном питании, нормированном рабочем графике, физической и социальной активности и проверить организм на отсутствие заболеваний. Больше двигайтесь, пейте достаточное количество воды, спите не менее 8 часов в сутки.
