Что такое бронхоскопия и как ее сделать бесплатно

Что такое бронхоскопия и как ее сделать бесплатно

Бронхоскопия для раннего выявления новообразований безвозмездна для пациентов и пациенток от 50 лет.

Бронхоскопия – это диагностическое исследование трахеи и бронхов, позволяющее провести визуальный осмотр дыхательных путей, провести эндоскопические манипуляции, в частности взять материал для исследования и сделать определенные оперативные вмешательства.

Поскольку такое исследование позволяет выявить онкологические болезни органов дыхания на ранних стадиях, то оно входит в список приоритетных в программе медицинских гарантий пакет Бронхоскопия, сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Бронхоскопия для раннего выявления новообразований безвозмездна для пациентов и пациенток от 50 лет по направлению семейного или лечащего врача. С таким направлением следует обратиться в медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ на проведение бронхоскопии.

Бронхоскопия применяется не только для раннего выявления онкозаболеваний, но и диагностики других болезней. Если врач нуждается в этом исследовании, то выписывает электронное направление на бронхоскопию. Пациенты в возрасте от 50 лет могут получить услугу бесплатно в учреждениях, имеющих договор на пакет "Бронхоскопия".

Пациенты до 50 лет с направлением на бронхоскопию должны обратиться в медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Надо только уточнить в конкретном заведении, проводят ли там такое исследование.

Если в бронхоскопии нуждаются пациенты, которые лечатся в стационаре, то они проходят это исследование полностью безвозмездно без отдельных направлений. Потому что эндоскопические исследования включены в список исследований, которые при наличии показаний проводятся пациентам при стационарном лечении.

Также бронхоскопия применяется при диагностике и лечении туберкулеза. Поэтому безвозмездна для пациентов в медицинских учреждениях с договором "Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях".

Адреса и контакты ближайших медучреждений предоставит оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

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