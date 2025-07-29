Что такое кэроб какова его польза и применение

Кэроб

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Кэроб, или порошок из плодов рожкового дерева, постепенно приобретает популярность как здоровый и натуральный заменитель какао. Его используют для приготовления напитков, десертов и даже лекарств. Рассмотрим подробно, чем полезен кэроб, в чем его преимущества перед какао, и как именно его применяют.

Об этом пишет издание Deluxe.

Что такое кэроб и откуда он происходит

Кэроб — это порошок, который изготавливают из сушеных и перемолотых стручков рожкового дерева (Ceratonia siliqua). Это вечнозеленое дерево, которое относится к семейству бобовых, растет преимущественно в странах Средиземноморья — в частности в Испании, на Кипре, в Греции и Италии. Высота дерева может достигать 12 метров, а один экземпляр способен плодоносить до 200 лет.

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Плоды — это длинные, изогнутые стручки, внешне напоминающие рога, из-за чего растение получило название «рожковое дерево». Внутри стручка содержится сладкая, питательная мякоть и твердые семена. Именно из мякоти после высушивания и перемалывания получают кэроб-порошок.

История и культурное значение

Рожковое дерево упоминается во многих исторических и религиозных источниках. По библейским преданиям, Иоанн Креститель во время жизни в пустыне выжил благодаря именно этим стручкам, поэтому их еще называют «хлебом Иоанна». В притче о блудном сыне также упоминается, что он питался плодами рожкового дерева.

Интересно, что семена кэроба имеют почти идеально стабильный вес — около 0,2 грамма. Именно по этой причине в античности их использовали как эталон веса для взвешивания драгоценных камней. Отсюда происходит слово «карат», которое до сих пор применяется в ювелирном деле.

Состав и питательная ценность

Кэроб имеет богатый витаминно-минеральный состав. Он содержит витамины A, D, E, группы B, а также магний, кальций, калий, железо, фосфор, фтор и марганец. Благодаря высокому содержанию клетчатки (около 39%) кэроб положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

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Калорийность какао составляет около 530 ккал, тогда как кэроб имеет значительно меньше — 222 ккал. По содержанию белков какао содержит 12,9 г, а кэроб — 4,6 г. В плане жиров какао богатое на них — 53,2 г, зато кэроб содержит лишь 0,7 г жиров. Углеводов в какао 9,4 г, а в кэробе их значительно больше — 89 г. Кофеин и теобромин, которые есть в какао, отсутствуют в кэробе. По гликемическому индексу, то какао имеет показатель 20-25, а кэроб примерно 40.

В отличие от какао, кэроб не содержит кофеина, теобромина, фенилэтиламина и других веществ, которые могут вызвать аллергию, головную боль или нервную возбудимость.

Польза для здоровья

Кэроб — это не просто вкусный ингредиент, а функциональный продукт с целым рядом полезных свойств:

Укрепляет иммунитет благодаря витамину D и антиоксидантам.

Улучшает пищеварение, очищает кишечник от токсинов и способствует здоровой микрофлоре.

Подходит диабетикам: имеет средний гликемический индекс и не содержит рафинированного сахара.

Снижает уровень холестерина и выводит токсины.

Не вызывает аллергии, в отличие от шоколада или какао.

Способствует похудению: снижает аппетит за счет регулирования гормона голода грелина.

Стимулирует восстановление печени и обладает ранозаживляющим действием.

Можно беременным, детям и пожилым людям, поскольку не содержит щавелевой кислоты, которая мешает усвоению кальция.

Применение в кулинарии и медицине

Кэроб универсален в использовании. Его применяют для приготовления напитков, десертов, соусов, выпечки и даже лечебных сиропов. С ним готовят:

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горячие напитки (альтернатива какао или кофе);

смузи и коктейли;

шоколадные батончики и конфеты;

печенье, маффины, торты, блины;

мороженое и пастила.

В медицине порошок и сироп используют при кашле, простуде, расстройствах пищеварения, а также как мягкое иммуностимулирующее средство. Его добавляют в препараты для новорожденных при диарее и срыгивании.

Формы кэроба: какой выбрать

На рынке кэроб доступен в нескольких формах:

Сырой (raw) — не обжаренный, бежевый по цвету, самый сладкий и наименее обработанный вариант.

Слегка обжаренный — имеет карамельный оттенок и мягкий вкус.

Сильно обжаренный — насыщенный темный цвет, аромат напоминает горький шоколад.

Также кэроб продается в виде сиропа — природного подсластителя, который изготавливают из концентрированного сока плодов рожкового дерева. Самый известный сироп — «Черное золото Кипра».

Рецепты с керобом

Домашний «шоколад»

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Ингредиенты: 6 ст. л. кэроба, 50 г какао-масла, орехи, специи.

Приготовление: растопите масло, добавьте кэроб и орехи, перемешайте, залейте в формочки и поставьте в морозильник.

Веганские конфеты

Ингредиенты: финики, изюм, орехи, кэроб, специи, сок апельсина.

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Приготовление: измельчите все ингредиенты, сформируйте шарики, обваляйте в кокосовой стружке.

Кэроб-напиток

1 ч. л. порошка на 250 мл воды или молока. Заварите как кофе или просто смешайте с горячим молоком.

Противопоказания и предостережения

Кэроб не имеет серьезных противопоказаний и подходит практически всем. Исключение — индивидуальная непереносимость или чрезмерное употребление сиропа людьми с повышенной чувствительностью к фруктозе. Людям с диабетом стоит выбирать порошок без добавок.

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Кэроб — это не просто альтернатива какао, а полноценный функциональный продукт, сочетающий вкус, пользу и универсальность. Благодаря низкой калорийности, отсутствию аллергенов и насыщенному составу, он подходит для детей, беременных, пожилых людей и тех, кто придерживается здорового питания. Этот природный ингредиент стоит включить в ежедневный рацион как вкусную и полезную альтернативу сладостям.

Напомним, ранее мы писали о том, что ранее мы уже давали советы нутрициолога по выбору шоколада, который не вредит здоровью. Оптимальным вариантом является шоколад с содержанием какао от 70%, поскольку такая концентрация способствует улучшению состояния сосудов и уменьшению воспаления.