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Что такое кэроб какова его польза и применение
Суперфуд из рожкового дерева не содержит кофеина, подходит для детей, аллергиков и диабетиков. Чем полезен — читайте в статье.
Кэроб, или порошок из плодов рожкового дерева, постепенно приобретает популярность как здоровый и натуральный заменитель какао. Его используют для приготовления напитков, десертов и даже лекарств. Рассмотрим подробно, чем полезен кэроб, в чем его преимущества перед какао, и как именно его применяют.
Об этом пишет издание Deluxe.
Что такое кэроб и откуда он происходит
Кэроб — это порошок, который изготавливают из сушеных и перемолотых стручков рожкового дерева (Ceratonia siliqua). Это вечнозеленое дерево, которое относится к семейству бобовых, растет преимущественно в странах Средиземноморья — в частности в Испании, на Кипре, в Греции и Италии. Высота дерева может достигать 12 метров, а один экземпляр способен плодоносить до 200 лет.
Плоды — это длинные, изогнутые стручки, внешне напоминающие рога, из-за чего растение получило название «рожковое дерево». Внутри стручка содержится сладкая, питательная мякоть и твердые семена. Именно из мякоти после высушивания и перемалывания получают кэроб-порошок.
История и культурное значение
Рожковое дерево упоминается во многих исторических и религиозных источниках. По библейским преданиям, Иоанн Креститель во время жизни в пустыне выжил благодаря именно этим стручкам, поэтому их еще называют «хлебом Иоанна». В притче о блудном сыне также упоминается, что он питался плодами рожкового дерева.
Интересно, что семена кэроба имеют почти идеально стабильный вес — около 0,2 грамма. Именно по этой причине в античности их использовали как эталон веса для взвешивания драгоценных камней. Отсюда происходит слово «карат», которое до сих пор применяется в ювелирном деле.
Состав и питательная ценность
Кэроб имеет богатый витаминно-минеральный состав. Он содержит витамины A, D, E, группы B, а также магний, кальций, калий, железо, фосфор, фтор и марганец. Благодаря высокому содержанию клетчатки (около 39%) кэроб положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
Калорийность какао составляет около 530 ккал, тогда как кэроб имеет значительно меньше — 222 ккал. По содержанию белков какао содержит 12,9 г, а кэроб — 4,6 г. В плане жиров какао богатое на них — 53,2 г, зато кэроб содержит лишь 0,7 г жиров. Углеводов в какао 9,4 г, а в кэробе их значительно больше — 89 г. Кофеин и теобромин, которые есть в какао, отсутствуют в кэробе. По гликемическому индексу, то какао имеет показатель 20-25, а кэроб примерно 40.
В отличие от какао, кэроб не содержит кофеина, теобромина, фенилэтиламина и других веществ, которые могут вызвать аллергию, головную боль или нервную возбудимость.
Польза для здоровья
Кэроб — это не просто вкусный ингредиент, а функциональный продукт с целым рядом полезных свойств:
Укрепляет иммунитет благодаря витамину D и антиоксидантам.
Улучшает пищеварение, очищает кишечник от токсинов и способствует здоровой микрофлоре.
Подходит диабетикам: имеет средний гликемический индекс и не содержит рафинированного сахара.
Снижает уровень холестерина и выводит токсины.
Не вызывает аллергии, в отличие от шоколада или какао.
Способствует похудению: снижает аппетит за счет регулирования гормона голода грелина.
Стимулирует восстановление печени и обладает ранозаживляющим действием.
Можно беременным, детям и пожилым людям, поскольку не содержит щавелевой кислоты, которая мешает усвоению кальция.
Применение в кулинарии и медицине
Кэроб универсален в использовании. Его применяют для приготовления напитков, десертов, соусов, выпечки и даже лечебных сиропов. С ним готовят:
горячие напитки (альтернатива какао или кофе);
смузи и коктейли;
шоколадные батончики и конфеты;
печенье, маффины, торты, блины;
мороженое и пастила.
В медицине порошок и сироп используют при кашле, простуде, расстройствах пищеварения, а также как мягкое иммуностимулирующее средство. Его добавляют в препараты для новорожденных при диарее и срыгивании.
Формы кэроба: какой выбрать
На рынке кэроб доступен в нескольких формах:
Сырой (raw) — не обжаренный, бежевый по цвету, самый сладкий и наименее обработанный вариант.
Слегка обжаренный — имеет карамельный оттенок и мягкий вкус.
Сильно обжаренный — насыщенный темный цвет, аромат напоминает горький шоколад.
Также кэроб продается в виде сиропа — природного подсластителя, который изготавливают из концентрированного сока плодов рожкового дерева. Самый известный сироп — «Черное золото Кипра».
Рецепты с керобом
Домашний «шоколад»
Ингредиенты: 6 ст. л. кэроба, 50 г какао-масла, орехи, специи.
Приготовление: растопите масло, добавьте кэроб и орехи, перемешайте, залейте в формочки и поставьте в морозильник.
Веганские конфеты
Ингредиенты: финики, изюм, орехи, кэроб, специи, сок апельсина.
Приготовление: измельчите все ингредиенты, сформируйте шарики, обваляйте в кокосовой стружке.
Кэроб-напиток
1 ч. л. порошка на 250 мл воды или молока. Заварите как кофе или просто смешайте с горячим молоком.
Противопоказания и предостережения
Кэроб не имеет серьезных противопоказаний и подходит практически всем. Исключение — индивидуальная непереносимость или чрезмерное употребление сиропа людьми с повышенной чувствительностью к фруктозе. Людям с диабетом стоит выбирать порошок без добавок.
Кэроб — это не просто альтернатива какао, а полноценный функциональный продукт, сочетающий вкус, пользу и универсальность. Благодаря низкой калорийности, отсутствию аллергенов и насыщенному составу, он подходит для детей, беременных, пожилых людей и тех, кто придерживается здорового питания. Этот природный ингредиент стоит включить в ежедневный рацион как вкусную и полезную альтернативу сладостям.
Напомним, ранее мы писали о том, что ранее мы уже давали советы нутрициолога по выбору шоколада, который не вредит здоровью. Оптимальным вариантом является шоколад с содержанием какао от 70%, поскольку такая концентрация способствует улучшению состояния сосудов и уменьшению воспаления.