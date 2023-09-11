Что такое панические атаки: симптомы, как себе помочь и как вылечить

Паническая атака может произойти только раз-два за жизнь, а может происходить периодически. Поэтому в случае возникновения симптомов панической атаки следует обратиться за медицинской помощью.

Если вас охватывает внезапный сильный страх, кажется, что сейчас потеряете сознание или вообще умрете, это может быть признаком панической атаки. Она возникает без предупреждения, без видимых причин, в любом месте и в любое время. На самом деле, умереть от панической атаки невозможно, однако такие эпизоды могут очень негативно влиять на качество жизни.

О симптомах и причинах панической атаки, как можно себе помочь во время приступа и как вылечить – читайте на ТСН.ua.

Что такое паническая атака

Паническая атака – это внезапный приступ сильной тревоги, страха (паники) без реальной опасности или очевидной причины. Приступ длится от 5 до 30 минут, а иногда и дольше. Во время панической атаки может возникнуть чувство потери контроля, человеку может казаться, что у него сердечный приступ или что он вообще умирает.

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Панические атаки могут выглядеть опасно, но они не наносят физического вреда. Во время панических атак многим кажется, что они могут потерять сознание, но это маловероятно. Ведь физиологическая система, вызывающая паническую атаку, противоположна той, что вызывает обморок.

У многих за всю жизнь может случиться одна-две панические атаки. Проблемы могут исчезнуть, когда закончится стрессовая ситуация. Однако неожиданные приступы паники могут повторяться. При таком сценарии у человека возникает сильный страх, что паническая атака повторится. Из-за этого страха могут возникнуть паническое расстройство и фобии. Чаще всего речь идет об агорафобии – страхе перед открытым пространством и толпой. Человек с такой фобией боится оказаться в местах или ситуациях, когда ему никто вовремя не поможет, если произойдет паническая атака.

Симптомы панической атаки

Ускорение сердцебиения;

потливость;

тремор;

ощущение, что не хватает воздуха;

тревога;

боль или дискомфорт в груди;

тошнота;

боль в животе;

головокружение, потеря равновесия;

дезориентация или деперсонализация (ощущение, что человек существует как бы вне своего тела);

потеря контроля над собой;

звон в ушах;

ощущение онемения в конечностях.

Некоторые люди во время панической атаки могут иметь всего несколько симптомов, менее четырех вышеуказанных признаков.

Причины панической атаки

Ключевая причина развития панических атак – неврологические нарушения. Настоящие причины возникновения панической атаки на сегодняшний день точно не определены. Но по данным психотерапевтов, катализатором состояния может быть от одного до целого комплексу факторов:

физиологические проблемы, связанные с сердечными патологиями: пролапс митрального клапана; ишемия после инсульта;

гипогликемия, гипертиреоз;

реакция организма на прием некоторых медпрепаратов и стимулирующих средств, в период гормональной терапии;

депрессивные состояния, связанные с проблемами в личной жизни, на работе, потерей близких и связанные с другими ежедневными факторами;

генетическая предрасположенность, беременность, роды, климакс;

темперамент, чувствительный к стрессу или подверженный негативным эмоциям;

изменения в работе определенных участков мозга;

ряд психических болезней.

Как научиться правильно дышать во время панической атаки

Преодолеть паническую атаку и успокоиться помогают дыхательные техники, а также техника "Здесь и сейчас".

Упражнение "Дыхание на 5":

сделайте вдох на счет 5;

задержите дыхание на 5 секунд;

сделайте выдох на счет 5;

Упражнение следует повторять 5-8 раз.

Техника "Дыхание в бумажный пакет"

Помочь успокоиться может дыхание в бумажный пакет. Во время панической атаки организм перенасыщается кислородом, а дыхание в пакет снижает концентрацию кислорода и унимает проявления панической атаки.

Дыхание в бумажный пакет / Фото: Getty Images

Техника "Здесь и сейчас"

Техника "Здесь и сейчас" может помочь во время сильной, но безосновательной тревоги, страха вернуться к реальности и успокоиться.

Если возникла паническая атака, внимательно посмотрите и найдите взглядом:

5 вещей, которые можете увидеть;

4 вещи, которых можете коснуться;

3 вещи, которые можете услышать;

2 вещи, которые можете понюхать;

1 вещь, которую можете ощутить на вкус.

Как вылечить паническую атаку

Если у вас возникал хотя бы один эпизод панической атаки, обратитесь к семейному врачу. Он может направить к врачу-психиатру, психоневрологу или к психотерапевту.

Существуют два основных метода лечения панических атак. Специалисты могут назначить когнитивно-поведенческую психотерапию или медикаментозную терапию. Оптимальный метод лечения определяет врач-психотерапевт после осмотра пациента, данных анализов и физиологических особенностей организма.

Прием у психотерапевта / Фото: sergey-kolov.ru

Наиболее эффективным типом психотерапии для лечения панических атак считается когнитивно-поведенческая. Этот тип психотерапии может помочь справиться с паническими атаками даже без медикаментов. Но могут подойти и другие виды психотерапии, работающие с экспозицией – то есть погружением в страх.

Если вы обратились непосредственно к специалисту по психическому здоровью, следует обратиться и к семейному врачу, советуют в Минздраве Украины. Ведь симптомы панической могут свидетельствовать о других проблемах со здоровьем.

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