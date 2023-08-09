Что такое спаржа: в чем ее польза и как правильно готовить

Спаржа идеально подходит тем, кто соблюдает принципы здорового питания и хочет нормализовать вес. В нем много клетчатки и витаминов, но мало калорий. Что лечит спаржа и как ее правильно готовить?

Спаржа: что это такое

Спаржа – растение, которое относится к роду Asparagus и имеет множество сортов. Практически все они декоративны. В кулинарии используется Asparagus officialis или лекарственная спаржа. Она может быть зеленоватой, фиолетовой или белой. Это растения одного рода, но зеленое и фиолетовое растет над землей, а белое — под.

Белая спаржа отличается от зеленоватой вкусом и консистенцией. Она более мягкая и нежная, а зеленые побеги даже после термической обработки остаются достаточно хрустящими. Белую спаржу в Украине часто используют как деликатес, потому что вырастить ее сложнее. Зеленая же созревает в период с мая по июль.

Спаржа может быть гарниром, основным блюдом, закуской. Из нее выходит вкусный суп-пюре, добавляют ее и в некоторые салаты. Ростки можно мариновать, обжаривать, готовить на гриле, отваривать.

Питательная ценность и калорийность

В 90 г отварной спаржи содержится примерно:

20 калорий;

2,2 г белка;

3,7 г углеводов;

1,8 г клетчатки;

0,2 г жира.

Оптимально употреблять 4-5 ростков в сутки.

Что лечит спаржа и почему ее нужно есть

Спаржа: польза / Фото: pixabay.com

Те, кто следит за питанием, обязательно добавляют спаржу в свой рацион, ведь в ней содержится много клетчатки и мало калорий. В овощах есть витамины А, К, С, фолиевая кислота. Поэтому он помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта, насыщает организм антиоксидантами.

В чем именно польза спаржи:

Улучшение работы ЖКТ – благодаря пищевым волокнам повышается усвояемость пищи, что способствует комфортному перевариванию и длительному ощущению сытости. Всего лишь на полстакана спаржи приходится 1,8 г пищевых волокон, а это примерно 7% ежедневной нормы. Исследования показали, что употреблять фрукты и овощи, содержащие пищевые волокна, можно снизить риск повышения давления, сердечных заболеваний и диабета. Есть у спаржи и растворимая клетчатка, питающая полезные бактерии в кишечнике. Они, в свою очередь, укрепляют иммунную систему и участвуют в производстве витаминов В12 и К2. Содействие снижению давления – в спарже содержится калий, который укрепляет кости и мышцы, в том числе и сердечную мышцу. Если в рационе достаточно калия и человек употребляет небольшое количество соли, это оказывает положительное влияние на кровяное давление. Также калий расслабляет стенки кровеносных сосудов, что помогает выводить избыток соли вместе с мочой. Исследования на крысах доказали эффективность спаржи. Животных разделили на две группы: одной в рацион ввели спаржу, другая группа этот овощ не употребляла. Через десять недель ученые заметили, что у первой группы крыс давление стало на 17% ниже, чем у второй. Обогащение антиоксидантами – они защищают клетки от вредного воздействия свободных радикалов и окислительного стресса, которые ускоряют старение, провоцируют различные заболевания и хронические воспаления. Спаржа содержит много антиоксидантов, в частности флавоноиды, полифенолы, глутатионы, витамины E и C, также там есть антоцианы (специальные пигменты, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Обеспечение фолиевой кислотой — фолиевая кислота или витамин В9 является важным питательным элементом, способствующим формированию красных кровяных телец и помогающим в формировании ДНК для здорового развития и роста. Поэтому очень важно употреблять продукты, содержащие фолиевую кислоту, беременным. Полстакана спаржи содержит 34% от дневной нормы потребления витамина В9 для взрослого человека и 22% нормы для беременной. Большое количество питательных веществ – при низкой калорийности спаржа содержит много полезных веществ (витамины А, К, С, Е, фосфор, немного железа, рибофлавина и цинка). Витамин К необходим для правильного процесса свертывания крови и поддержания здоровья костей. Витамин А улучшает здоровье глаз и кожи. Витамин С снижает уровень холестерина и мочевой кислоты, давление.

Как готовить спаржу, чтобы было вкусно

Перед приготовлением нижнюю плотную ножку следует обрезать. Отваривают спаржу в слегка подсоленной воде 2-3 минуты. Затем перекладывают в миску со льдом, чтобы овощ остался ярким.

Также спаржу можно 2-3 минуты протушить на сковороде со сливочным маслом.

Чаще ее используют как гарнир, ведь она имеет высокую питательную ценность и низкую калорийность. Но при снижении массы тела она может быть и самостоятельным блюдом.

Спаржу можно замораживать, хотя витаминов в таком овоще будет меньше.

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