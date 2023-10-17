Что такое “тарелка здорового питания” и почему это важно — объяснение диетолога

По правилу "тарелки здорового питания" каждый из нас должен строить свой завтрак, обед и ужин.

Что такое тарелка здорового питания и из чего она состоит — об этом в эфире ТСН в рамках телемарафона рассказала врач-диетолог, гастроэнторолог Марта Лисевич.

“Вводим в поисковую систему запрос “тарелка здорового питания”. Минздрав уже адаптировал эту тарелку под украинцев. По этому правилу здоровой тарелки каждый из нас должен строить свой завтрак, обед и ужин», – сказала диетолог.

Фото: МОЗ

“Первое ключевое правило – режим питания. Тем, кто пропускает завтрак, следует добавить его в свою ежедневную рутину. Так же выделяем время для полноценного обеда и полноценного ужина. Все ненужные перекусы, печенье или конфета с кофе вместо полноценного завтрака нам не подходит”, — отметила специалист.

Что такое полноценный завтрак на языке продуктов? Проснулись утром, выпили воды, сделали себе яичницу и прибавили порцию овощей по сезону. Не забываем и не демонизируем такие продукты, как углеводы – каши, цельнозерновой хлеб и т.д.”, – отметила Марта Лисевич.

“Обед берем с собой или кто-то питается в заведениях. Всегда можно найти кусок мяса, рыбы, обязательный гарнир — печеный картофель. Также борщ – отличный вариант для обеда”, – отметила диетолог.

Она добавила, что не стоит забывать об ужине.

“Второе правило – подружиться с овощами. Добавляем их к каждому приему пищи. Сейчас сезонные овощи немного отходят, используем замороженные, квашеные, модные ферментированные тоже прекрасно подойдут”, — резюмировала специалист.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Война, стресс и еда: диетология объяснила, почему украинцы добавляют себе килограммы

Напомним, ранее мы писали, как за полтора года изменились наши пищевые привычки, как стресс повлиял на гормоны и цифры на весах.

Читайте также: