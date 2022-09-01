Что входит в бесплатную неонатальную помощь в Украине

Помощь младенцам, родившимся преждевременно или имеющим сложную патологию, безвозмездна для их родителей, медучреждениям эти услуги оплачиваются из госбюджета.

К приоритетным услугам Программы медицинских гарантий-2022 относится "Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях".

Об этом сообщают специалисты Минздрава.

То есть помощь младенцам, родившимся преждевременно или имеющим сложную патологию, безвозмездна для их родителей, медучреждениям эти услуги оплачиваются из госбюджета. Следует заметить, что такие услуги безвозмездны в медучреждениях, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Место регистрации или место фактического проживания родителей для получения медпомощи не имеют значения.

Если у лечащего врача есть обоснованное подозрение на осложненные или преждевременные роды, патологию у родившегося ребенка — он направит роженицу в больницу, которая может оказывать неонатальную помощь. Также помощь оказывается бесплатно при доставлении бригадой скорой помощи, переводе из другой больницы или доставке выездной неонатологической бригады неотложной медицинской помощи и интенсивной терапии.

Тариф компенсирует:

врачебный и медсестринский уход 24/7;

интенсивную терапию новорожденным и предоставление медуслуг на всех этапах лечения;

необходимые лабораторные и инструментальные исследования;

обеспечение дыхательной поддержки;

лекарственные средства из Нацперечня, медизделия и расходные материалы в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения и медико-технологических документов, а также поставляемые за счет централизованных закупок Минздрава, других программ центрального и местного бюджетов и т.д.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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