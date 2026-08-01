Что жара делает с нашим организмом

В жаркие дни организм быстрее теряет жидкость

Реклама

Организм реагирует на повышение температуры увеличением притока крови к коже, выводя тепло изнутри тела на поверхность. В то же время выделяется пот, испаряющийся и охлаждающий тело.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

Реклама

Однако потоотделение приводит к потере жидкости и соли и, что немаловажно, баланса между ними в организме.

Реклама

Когда тело нагревается, кровеносные сосуды расширяются. Это приводит к снижению АД, а сердце вынуждено работать с большей нагрузкой.

Это может вызвать неприятный симптом — тепловую сыпь или отек ног.

«Во время жары организм переключается в другой режим: его основная задача — уже не пиковая производительность, а поддержка внутреннего баланса», — говорит врач Габор Года.

По его словам, проблема часто заключается не в самой жаре, а в том, что мы игнорируем ранние сигналы организма.

Реклама

«Люди склонны считать, что их тела могут справиться с бесконечным количеством стресса, и если они смогут игнорировать усталость, жажду или истощение, вызванные жарой, они станут сильнее. Однако биология — это не вопрос мотивации. Организм постоянно стремится поддерживать баланс, так называемый гомеостаз, и если мы „заимствуем“ у него надолго — воду, минералы или энергетические запасы — рано или поздно придется вернуть долг», — добавил он.

Кто в группе наибольшего риска

Больше всего от жары страдают пожилые люди и с хроническими заболеваниями.

К примеру, диабетики в жару очень быстро обезвоживаются, это приводит к тому, что уровень сахара в крови начинает расти.

Младенцам в летнюю жару тоже нелегко: они капризничают и плохо спят, страдают от опрелостей кожи.

Реклама

Пострадать от жары можно не только физически, например, получив тепловой удар или солнечный ожог. Не менее ощутимым может быть удар по психическому здоровью.

Напомним, обычный вентилятор может значительно облегчить пребывание в жару, если правильно им пользоваться. Эксперты рекомендуют размещать его у окна для создания сквозняка, включать заранее, охлаждать тело компрессами на запястьях и шее, проветривать комнату ночью и держать окна закрытыми днем. Эффективный лайфхак — поставить перед вентилятором миску со льдом. Вентилятор не заменяет кондиционер, но улучшает циркуляцию воздуха и самочувствие.

Новости партнеров